退休檢控官涉踢凹的士 司機：被告稱「係我踢」

涉案的士司機王季林供稱，他當晚11時駛至中環般咸道一帶「冚旗」，被告及其友人截車，他表示不載客；之後從車身左方聽到「嘭」一聲，下車發現左尾門有一個凹位。王形容聽到聲響後，被告後退一步，所以認為是他踢凹車身。王又引述被告以廣東話承認「係我踢㗎」，質問「邊個叫你唔車我返屋企？」其後被告及友人自行打開車門，王便停車報警。

王季林稱，被告當時已醉倒，得悉他報警後更夾雜中英文粗口指罵，貌似想打他。王亦在庭上表示的士車身凹位大約8吋長，需付4500元噴油和維修費。辯方律師透露王有9項案底，包括在2015至16年濫收車資和無展示咪表收費等，指出其證供不可信。

辯方盤問王季林時質疑被告遭拒載，加上一度被王駕駛的的士撞到，所以才感憤怒，王否認此說法，稱已表明不做其生意，而且的士行駛時和被告保持兩呎多距離。辯方又質疑王有否妥善「冚旗」，即清楚展示「暫停載客」的紅牌，王表示該紙牌有可能透光，惟事發是深夜，肯定不會惹人誤會。裁判官在控方舉證完畢下，裁定被告一項刑事損壞罪表證成立，被告將不會自辯和傳召證人，案件今作結案陳詞。

【案件編號：ESCC2138/18】