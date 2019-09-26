葵青康健中心啟用 三分一人轉介物理治療

首日收90會員 八成人慢性病

葵青地區康健中心啟用首日，58歲葵青居民梁先生與太太一同登記會員。有「三高」的梁太攜同3款藥物接受藥劑師諮詢服務，梁先生則因近日右手肌肉拉傷，物理治療師教他伸展活動。梁先生表示滿意服務，認為職員細心有耐性，環境比醫院寬敞亦較少病人，但希望增設更多健身器材。

中心社工馮翠嬋說，首日有90人報名做會員，當中60人接受健康評估，人流超出中心預期，最長輪候時間為45分鐘。馮續稱，首日健康評估結果發現，約80%人已知有慢性病如「三高」，經檢查發現部分人是慢性病高風險患者，需進一步跟進和確診；整體約有三分一人因膝關節、腰背痛症、心血管病等問題要轉介接受物理、職業治療，其餘部分人獲建議參加體重管理、痛症管理、增肌等課程。馮續稱10月初部分健康課程已爆滿，需加開新班。

葵青地區康健中心執行總監潘經光稱，首日主要是60歲以上長者，亦有50多歲的居民，亦有在附近工作的年輕人前來了解，對人流感滿意，希望康健中心能教導市民管理健康，在社區發揮預防疾病的角色。