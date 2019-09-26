威院前副顧問醫生涉貪 廉署起訴 病人送值1.9萬手表 提供治療報酬

廉政公署指出，涉案57歲病人邱玉來為公司東主，他2016年曾於威爾斯親王醫院留院一個月接受治療，41歲被告雷頌恩於案發時則為醫管局轄下威院內科及藥物治療部副顧問醫生，為其中一個向邱玉來提供治療的醫護人員。

病人同被控 涉違防賄例

雷頌恩涉於2016年12月26日至2017年10月3日期間某日，無合法權限或合理辯解，從邱玉來接受一隻價值1.9萬元的手表，作為她向邱玉來在威爾斯親王醫院提供治療和意見的誘因或報酬，被控一項公職人員接受利益罪名，涉違反《防止賄賂條例》。邱玉來則涉嫌向雷頌恩提供上述手表，被控一項向公職人員提供利益罪，同涉違反《防止賄賂條例》。兩被告已獲廉署准予保釋，將於本周五在沙田裁判法院答辯。

雷頌恩2001年於中文大學醫科畢業，2008年獲內科專科醫生資格，為感染及傳染病科醫生，現時為人體器官移植委員會成員和中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授。根據中大醫學院內科及藥物治療學系網頁資料，被告現任傳染病科主任。

現任中大助理教授 中大：按程序處理

中大醫學院與威院均表示，案件已進入司法程序，故不會評論。中大醫學院稱，院方會按既定程序及機制處理其教職事宜；威院則稱重視員工操守，醫管局《行為守則》清楚列明不可私自收受或索取餽贈，會繼續全力配合廉署調查。