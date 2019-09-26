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美眾院委會受理《港人權民主法》 王毅：首要反暴力 美勿干預

【明報專訊】中國國務委員兼外長王毅於美國紐約時間周二一個晚餐會發表演說，表示不容許美國干預香港事務，包括香港問題；香港當務之急是反對暴力、守護法治，希望美方切實尊重中國主權，尊重港府止暴制亂和恢復秩序的努力。美國時間周三早上，美國眾議院外交事務委員會通過受理《香港人權與民主法案》，之後會交到大會討論。

美國眾議院外交事務委員會口頭表決受理《香港人權與民主法案》，提出法案的眾議員史密斯對法案作修改，加入要求國務卿每年向眾議員和參議員的相關委員會提交證書，證明香港有足夠自治權等，以維持美國對香港特殊待遇。法案仍需提交眾議院討論及全體投票，通過後交由參議院討論，獲通過後再由總統特朗普簽署，才正式成為法例。

美國總統特朗普前日說全世界都預期中國政府會遵守具約束力的《中英聯合聲明》，在香港問題上保障香港的自由和法制及民主的生活方式。王毅昨強調中國從不干涉美國內政，相信美國人民能夠解決好自己的問題，同時美方也應以同樣態度對待中國，不干涉中國內政。他重申，香港「一國兩制」取得巨大成功維護香港保持繁榮穩定，當務之急是反對暴力、守護法治。

台多團體擬遊行 國台辦抨

另外，台灣民進黨等多個團體周日（29日）發起「台港大遊行」，聲援本港反修例運動。國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會警告民進黨和「台獨」勢力停止插手香港事務、停止破壞兩岸關係的行為，稱企圖火中取栗者必將玩火自焚。

（反修例風暴）

相關字詞﹕中美貿易戰 美國國會 香港人權與民主法案 特朗普 王毅 反修例風暴

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