湯家驊不撐蒙面法 鄭若驊：需考慮整體後果

唐英年撐立法：毁公物者如「打機」沒身分

鄭若驊昨晨前往韓國前於機場會見傳媒稱，曾就《反蒙面法》作相關法律研究，至於會否推行有很多考慮因素，例如是否根據《緊急法》引入，以及法例對社會整體後果及效果等，至於是否需立法會通過，她稱交由政策局考慮。全國政協常委唐英年昨表示，示威者蒙面毁壞公物，就像一個人「上網」或「打機」沒有真面目和身分，個人原則上支持訂立《反蒙面法》。

湯家驊昨於港台《千禧年代》電話訪問表示，在社會動盪時以《緊急法》引入《反蒙面法》要考慮會否適得其反，刺激更多人有更大反應，更可能對國際投資者有影響。他認為現階段立法或無助平息街頭暴力，不支持引入《反蒙面法》，又稱待政府展開社區對話，再視乎街頭暴力會否減少，再討論立法可能。

湯家驊說民主自由國家多數有訂立《反蒙面法》，一般只用於非法集會或意圖犯法事件，但數萬人蒙面集會難以執法，並不實際。

（反修例風暴）