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中學工作紙指「警黑勾結」 教局跟進 校方：設題偏頗 教師悔疚致歉

【明報專訊】保良局何蔭棠中學有教師以「警察表面上維持治安，但實際上卻與黑幫暗中勾結……」出中文成語填充題，引起爭議。校方稱教師設題偏頗，非常不專業，正嚴肅跟進。教育局認為做法不可接受並會跟進，倘證實教師有失德行為會適當懲處。教聯會認為教育局處分要比發譴責信更嚴厲。教協認為題目不恰當，但未必涉及操守問題。

具爭議的題目來自保良局何蔭棠中學中一級「溫習與評估」，網上圖片顯示，學生須根據《語文自學手冊》「品德修養1至10」成語填充，全條題目為「警察表面上維持治安，但實際上卻與黑幫暗中勾結，置市民生死於不顧，真是______」，圖片無顯示正確答案。校方昨發聲明稱，就一份工作紙出現一條不當題目之事宜，嚴正表示絕不接受。校方指撰題教師設題偏頗，非常不專業，他承認嚴重錯誤，深感悔疚並致歉。校方又指出，致力保持政治中立，正嚴肅跟進事件。

教局：不可接受 倘證失德將懲處

教育局強調十分重視教師專業操守，已聯絡學校了解有關情况，認為有關做法不可接受。教育局會根據《教育條例》及《香港教育與專業守則》處理，若教師被證實有失德行為，會採取跟進行動，適當懲處。情况嚴重者，或被取消教師註冊資格。

教聯：應罰更重 教協：未必刻意引導辱警

教聯會主席黃錦良稱，題目內容仇警及抹黑警察，不客觀及不理性，中一學生心智未成熟，向學生灌輸此等思想影響成長。他稱，要公眾恢復對教師信心，教師要恪守專業，不要將情緒轉移至工作，影響下一代。黃錦良稱，今次個案比上次有教師在社交媒體發仇警言論更嚴重，因教師在工作崗位做出有違操守的行為，認為教育局今次要有相應、比發譴責信更嚴厲的處分。

教協會長馮偉華稱，題目本身不恰當，因題目內容涉「坊間批評」，以「未經確實的資料」做例子出題不合適，但認為教師不一定是刻意引導學生有任何辱警想法，未必涉及操守問題，「不是說錯得好緊要，老師亦已道歉」。馮偉華稱，在此社會氣氛下，教育局應公平公正處理每一宗個案，而不是「不合比例」地處分。

中學教師戴健暉及賴得鐘早前分別在個人fb帳戶發表仇警言論及上載仇警圖，教育局調查後向兩人發譴責信。

明報記者

（反修例風暴）

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