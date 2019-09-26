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民間記者會：19國響應周末遊行

【明報專訊】網民於周六、日發起「全球反極權」大遊行，呼籲全球各地港人於所在地發起及參與遊行，聲援反修例運動。民間記者會發言人昨表示，現時有19個國家、42個城市，包括歐美多國、澳洲、日本、台灣等地港人響應。而本港周日亦有由銅鑼灣至金鐘政府總部的大遊行，民間記者會發言人稱有人正就該遊行申請不反對通知書。

民間記者會發言人表示，根據過往經驗，無論示威遊行是否獲發不反對通知書，都有人走上街頭；即使遊行獲發不反對通知書，警方在活動結束前亦會開始搜捕示威者。發言人表示，市民五大訴求清晰，政府要直接回應，香港才能撥亂反正，批評政府的「對話平台」只是「公關騷」。

近日有網民創作「自由鳥」（Freenix）作為抗爭標誌，標誌及名稱結合自由（Freedom）和不死鳥（Phoenix），代表爭取自由路上無畏無懼的香港人，民間記者會呼籲參與全球抗極權行動的人，響應「和鳥飛全民摺紙行動」，於周六及日活動期間摺紙鶴。

赴記招台灣人：家人憂拘捕勸止 終放行

昨日出席記者會的台灣人王先生表示，家人曾勸他不要來港，擔心他可能被捕，但他向家人稱台灣一直受內地各種打壓，認為應有更多人發聲，最終獲父親同意來港。他表示，台灣將有5個城市響應周末遊行，預料將有台灣親中團體到場與遊行者發生衝突，但認為參與遊行的台灣人有足夠智慧阻止、解決衝突。來自澳洲的民間組織「澳港聯」代表、居澳港人「呀希」表示，澳洲周日將有6個城市參與反極權遊行。他又稱，組織自6月起在澳洲舉行逾50次反修例活動，曾有香港留學生在昆士蘭集會期間被中國留學生襲擊，引起當地港人以至政府的關注。

（反修例風暴）

相關字詞﹕自由鳥 民間記者會 反修例風暴 全球反極權

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