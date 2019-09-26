不寄望集會遊行獲批 料市民自行發聲 民陣：10．1前危險 警或再大搜捕

稱運動或散他區 更難預期

民陣計劃本月28日佔領運動5周年，於晚上7至9時發起「反抗威權，迎接黎明」金鐘添馬公園集會，另計劃下月1日舉辦「沒有國慶，只有國殤」遊行，由維園集合，遊行至中環遮打道。民陣召集人岑子杰昨表示，兩項活動均未獲警方批出不反對通知書，他對獲批不寄希望。岑子杰按8月31日及9月15日民陣發起港島遊行但不獲警方批准的事件為例，即使活動不獲批，市民仍會以自己方式表達訴求。他說若警方不批准，民陣不會舉辦集會遊行，但一個和理非的團體遊行也被禁止，運動可能會散落其他區域，也會有更多不能預期的事。他又說，即使10月1日遊行不獲批，仍呼籲市民當日穿黑衣。

籲不批亦穿黑衣 關注港鐵處理

岑子杰指出，近日先後有《蘋果日報》記者、立法會議員鄺俊宇等人遇襲，情况令人恐懼，擔憂10月1日前親建制或政府會以不同手段打壓，如警方會大搜捕示威者，或會另有其他襲擊事件發生，以令9月28日及10月1日集會及遊行出席人數減少。他說，預視到10月1日前「充滿危險」，冀望市民保護自己。

一同出席記者會的民主黨立法會議員許智峯稱「人多就唔使驚」，冀市民團結，勇敢走出來。

近日港鐵多次在公眾活動當日關站，岑子杰亦關注港鐵屆時處理方法，稱若大批市民在港島聚集，港鐵是最有效疏散群眾的交通工具，冀港鐵能「做回服務香港人的公司」。

不憂打壓 眾志：更激發上街

8月31日遊行前夕，警方曾以不同罪名拘捕部分民主派或本土派人物，香港眾志主席林朗彥接受查詢稱，目前已有逾10名眾志成員於反修例運動被捕，強調不擔心各種打壓手段，又指抗爭或參與行動的決心不受影響。他認為若有領袖被捕或被打壓，會更激發市民上街發聲及抗爭。

明報記者

（反修例風暴）