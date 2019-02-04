正式選民登記逾413萬創新高

年輕群組增最多 馬嶽稱利泛民區選

在5個地方選區中，新界西選區選民人數最多，有120.8萬；其次為新界東，有106.8萬；香港島、九龍東及九龍西分別有66.1萬、66萬及53.5萬。若按年齡組群劃分，36至60歲和60歲以上的組群分別佔整體選民的43.94%和31.97%，而18至35歲的較年輕組別則佔整體選民24.08%。

區議會（第二）功能界別正式選民登記冊載有逾386萬名選民，傳統功能界別載有逾22.9萬名選民。

新登記選民有近39.3萬人，是回歸後選舉年的新高，當中18至35歲組群佔最多，達47.98%；36至60歲佔40.88%；60歲以上佔11.14%。

「反修例影響」 每區選民多1000

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽表示，過去增加的選民登記以長者較多，但現時年輕群組比例在新登記選民中最高，至接近一半，他認為是受到反修例運動影響。他說，假設18至35歲的選民很大比例都是民主派，而中老年人亦不一定是「藍絲」，按此推算，全港約450個區議會選區中，平均每區選民增長1000人，相信每區都有600至700人投民主派，對民主派選情有利。

正式選民登記冊較臨時選民登記冊淨增加約1.4萬人，發言人表示，主要涉及被納入取消登記名單的人士，適時回應提示信以恢復其選民身分，以及在向選舉事務處補交完整資料，在取得審裁官批准後，有關申請人已獲納入正式選民登記冊。

（反修例風暴）