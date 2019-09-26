7‧28控暴動44人全撤宵禁令 新婚夫婦准離港

案件分拆3案處理，控方昨申請將首兩宗共涉27名被告的案件押後至11月19日提訊，以待警方進一步調查和索取法律意見，當中需時審視約30小時的影片。其餘17名被告的案件，控方申請押後至10月29日再提訊，仍有約100小時影片需檢視，料下次將能作進一步檢控決定。

初步指控執磚站傘陣前持大聲公

控方同時提出針對個別被告的指控，當中涉「執磚」、站在「傘陣」前方，及手持大聲公的行為，又透露從新婚夫婦湯偉雄和杜依蘭身上搜出對講機，需進一步檢驗。至於首次提訊已缺席的22歲女被告甄凱盈，控方稱她當日上庭前已乘搭清晨5時48分的班機離港。據悉控方未知她身處何方。

多名辯方大律師則在庭上投訴，他們早前去信控方要求索取更多資料和文件遭拒絕，形容目前指控依舊只涉被告置身在現場，仍未涉更嚴重的暴力行為。主任裁判官羅德泉一度形容控方目前的指控「似乎冇乜分別」，亦未見被告涉縱火或擲磚的行為。羅官最終撤銷全部被告的宵禁令，除被指執磚的簡健煌，及沒提出申請的張智麟外，批准其餘被告離港。

官：指控「似乎冇分別」 未見縱火擲磚

湯偉雄在庭外說沒料到法庭批准他們離港，形容取回應有的自由，「好開心，梗開心，一定開心」，目前最想與朋友「唱通K」慶祝。他期望與妻子前往與香港環境不同的地方度蜜月，以「避世唞吓氣」。

至於內地生陳子謀（24歲）被控於7月28日在信德中心管有攻擊性武器案件，押後至下月24日再訊。另「佔旺畫家」潘浩超被控6月21日在警察總部外襲警、刑毁等共9罪的案件，他昨否認全部控罪，案件押後至下月31日預審。

【案件編號：WKCC3437-3440、ESCC1634/19】

（反修例風暴）