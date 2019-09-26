涉警被起底 電訊外勤首案被控 警：6月至今2300人資料被公開

發布客戶資料 被控不誠實取用電腦

被告陳景僖（32歲）報稱外勤員，被控各一項「不誠實獲益而取用電腦」和「串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪名，兩罪指被告於9月9日不誠實地取用一部屬於電訊公司的桌上電腦，將一名電訊公司的客戶、即陳楚聲的固網電話號碼及香港身分證號碼發布給其他人；被告與Telegram使用者串謀干犯罪行，未經資料使用者、即電訊公司的同意，披露陳楚聲的全名、身分證號碼及電話。

控方獲准將案件押後，讓警方調查涉案電腦和USB。被告以5000元保釋，其間須居於報稱地址和不得離港，除工作時獲公司或僱主批准，不得取用任何人的個人資料。

警署攝車牌被查 搜屋見「老豆搵仔」群

據悉，被告周日（22日）在紅磡警署以手機拍攝停車場內車輛的車牌，警員截停查問時，被告支吾以對，遂因遊蕩罪被捕。警方搜屋發現，被告涉參與Telegram群組「老豆搵仔」中對警員和其親友「起底」活動；再追查後發現，被告涉在工作機構的電腦資料庫中取出資料做「起底」活動。

警方：21人涉網上犯罪被捕

警方表示，由6月至今超過2300名警務人員及其親友的個人資料被不當公開，有人在網上煽動他人做違法活動，亦有人利用資料對他們造成滋擾，甚至在網上申請借貸。警方調查後，至今有17男4女涉嫌不誠實意圖而取用電腦、刑事恐嚇、煽惑謀殺、煽惑綁架等罪名被捕，年齡介乎16至40歲。警方設熱線予受影響者舉報，重申互聯網不是一個無法可依的虛擬世界。

【案件編號：KCCC2422/19】

明報記者

（反修例風暴）