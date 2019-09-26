港聞

港聞一

下一篇 上一篇

涉警被起底 電訊外勤首案被控 警：6月至今2300人資料被公開

【明報專訊】反修例風波引致警民衝突，警方稱逾2300名警務人員及親友被「起底」，其個人資料在網上和Telegram群組被公開。一名涉參與「起底」活動的32歲男子被控兩罪，為風波以來首次有人因「起底」活動被起訴。案件昨日在九龍城裁判法院提堂，押後11月20日再訊，被告暫毋須答辯，獲准保釋。

發布客戶資料 被控不誠實取用電腦

被告陳景僖（32歲）報稱外勤員，被控各一項「不誠實獲益而取用電腦」和「串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪名，兩罪指被告於9月9日不誠實地取用一部屬於電訊公司的桌上電腦，將一名電訊公司的客戶、即陳楚聲的固網電話號碼及香港身分證號碼發布給其他人；被告與Telegram使用者串謀干犯罪行，未經資料使用者、即電訊公司的同意，披露陳楚聲的全名、身分證號碼及電話。

控方獲准將案件押後，讓警方調查涉案電腦和USB。被告以5000元保釋，其間須居於報稱地址和不得離港，除工作時獲公司或僱主批准，不得取用任何人的個人資料。

警署攝車牌被查 搜屋見「老豆搵仔」群

據悉，被告周日（22日）在紅磡警署以手機拍攝停車場內車輛的車牌，警員截停查問時，被告支吾以對，遂因遊蕩罪被捕。警方搜屋發現，被告涉參與Telegram群組「老豆搵仔」中對警員和其親友「起底」活動；再追查後發現，被告涉在工作機構的電腦資料庫中取出資料做「起底」活動。

警方：21人涉網上犯罪被捕

警方表示，由6月至今超過2300名警務人員及其親友的個人資料被不當公開，有人在網上煽動他人做違法活動，亦有人利用資料對他們造成滋擾，甚至在網上申請借貸。警方調查後，至今有17男4女涉嫌不誠實意圖而取用電腦、刑事恐嚇、煽惑謀殺、煽惑綁架等罪名被捕，年齡介乎16至40歲。警方設熱線予受影響者舉報，重申互聯網不是一個無法可依的虛擬世界。

【案件編號：KCCC2422/19】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕私隱條例64條 不誠實取用電腦罪 起底 警民衝突 反修例風暴

上 / 下一篇新聞

今晚伊館對話 未擬圍水馬 警消息：未接開路「硬指示」 告吹有可能
今晚伊館對話 未擬圍水馬 警消息：未接開路「硬指示」 告吹有可能
附近商戶提早打烊 質疑「不聽200萬人會聽150人？」
附近商戶提早打烊 質疑「不聽200萬人會聽150人？」
陳太：政府無吸佔運教訓 應重啟政改平民憤
陳太：政府無吸佔運教訓 應重啟政改平民憤
遇襲片段曝光 鄺俊宇：別讓仇恨遮蓋眼睛
遇襲片段曝光 鄺俊宇：別讓仇恨遮蓋眼睛
中學生8‧31捱棍穿頭：警做乜都得 無裝備口罩站車廂 速龍3棍留3洞需縫14針
中學生8‧31捱棍穿頭：警做乜都得 無裝備口罩站車廂 速龍3棍留3洞需縫14針
藍底遼寧號粉絲 學英文拓眼界踏抗爭路
藍底遼寧號粉絲 學英文拓眼界踏抗爭路
外交部副特派員：修例已撤為何不滿足
外交部副特派員：修例已撤為何不滿足
7‧28控暴動44人全撤宵禁令 新婚夫婦准離港
7‧28控暴動44人全撤宵禁令 新婚夫婦准離港
正式選民登記逾413萬創新高
正式選民登記逾413萬創新高
不寄望集會遊行獲批 料市民自行發聲 民陣：10．1前危險 警或再大搜捕
不寄望集會遊行獲批 料市民自行發聲 民陣：10．1前危險 警或再大搜捕
民間記者會：19國響應周末遊行
民間記者會：19國響應周末遊行
網民籲10．1塞馬場
網民籲10．1塞馬場
國慶黃金周 料737萬人次出入境
國慶黃金周 料737萬人次出入境
中學工作紙指「警黑勾結」 教局跟進 校方：設題偏頗 教師悔疚致歉
中學工作紙指「警黑勾結」 教局跟進 校方：設題偏頗 教師悔疚致歉
湯家驊不撐蒙面法 鄭若驊：需考慮整體後果
湯家驊不撐蒙面法 鄭若驊：需考慮整體後果
美眾院委會受理《港人權民主法》 王毅：首要反暴力 美勿干預
美眾院委會受理《港人權民主法》 王毅：首要反暴力 美勿干預
10萬聯署促予BNO英籍 英拒絕
10萬聯署促予BNO英籍 英拒絕
威院前副顧問醫生涉貪 廉署起訴 病人送值1.9萬手表 提供治療報酬
威院前副顧問醫生涉貪 廉署起訴 病人送值1.9萬手表 提供治療報酬
葵青康健中心啟用 三分一人轉介物理治療
葵青康健中心啟用 三分一人轉介物理治療
退休檢控官涉踢凹的士 司機：被告稱「係我踢」
退休檢控官涉踢凹的士 司機：被告稱「係我踢」
報告：72%企業冀數碼轉型 缺錢最大障礙
報告：72%企業冀數碼轉型 缺錢最大障礙
廣華醫護創舞步 助乳癌復康防水腫
廣華醫護創舞步 助乳癌復康防水腫
瑣事動武 六旬兄涉殺弟被捕
瑣事動武 六旬兄涉殺弟被捕
海關破機組人員運毒 檢值2370萬可卡因
海關破機組人員運毒 檢值2370萬可卡因
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】個人資料遭「起底」利用 被登記捐器官 梁美芬報警
【Emily】個人資料遭「起底」利用 被登記捐器官 梁美芬報警
【Emily】遞施政建議 8．31框架下優化方案 田北辰倡研二手樓空置稅
【Emily】遞施政建議 8．31框架下優化方案 田北辰倡研二手樓空置稅
【Emily】膠水封閘機 港鐵客手指黐車飛
【Emily】膠水封閘機 港鐵客手指黐車飛
【Emily】環保園「塑新生」年收3.5萬噸廢膠
【Emily】環保園「塑新生」年收3.5萬噸廢膠
【Emily】「百萬求一路」廣告 尋路人稱背景唔神秘
【Emily】「百萬求一路」廣告 尋路人稱背景唔神秘
【Emily】設基層醫療中心 葉太「成功爭取」
【Emily】設基層醫療中心 葉太「成功爭取」