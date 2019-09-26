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外交部副特派員：修例已撤為何不滿足

【明報專訊】外交部駐港副特派員宋如安昨日宴請外國傳媒，席間提到持續逾百天的反修例風暴，批評反對派和激進分子衝擊政府總部、立法會和中聯辦，揮動英、美國旗，褻瀆中國國旗和國徽，又叫「光復香港，時代革命」的港獨口號等，行為挑戰「一國兩制」紅線，以及顯示出顏色革命和「本土恐怖主義」的特徵。他表示，特首林鄭月娥已宣布4項行動，包括正式撤回修例，質疑為何反對派不滿足，仍堅持「五大訴求」。

逐一反駁五大訴求 斥政治敲詐

宋如安近半小時的發言中，有一半時間都談到香港問題。他重申修訂《逃犯條例》是合法合理和必要，但反對派散播謠言，將法律問題政治化和妖魔化。他提到反對派要求特首和其他主要官員辭職、煽動學生組成「人鏈」，並進行「野貓式」暴力行為，瘋狂破壞公共設施，這種野蠻的行為令人驚訝和無法接受。

他又對示威者提出的「五大訴求」（見表）逐一回應，如特赦示威者是破壞法治，「雙普選」要按《基本法》和全國人大常委會8．31決定，但香港社會未有共識，現時強行推動「雙普選」只會帶來更多麻煩。他稱，特首和特區政府已多次回應五大訴求，但若有人認為只有接受每一項訴求才算回應，那是公然的政治敲詐。

被問國慶示威 宋：不能挑戰中央

席上有外國傳媒問到，若國慶日出現大規模示威，會怎樣應對，宋如安回應時強調任何人都不能挑戰中央和基本法的權威，而「一國」是「根」；他承認，「一國兩制」在香港的實踐的確遇到些問題，要認真解決。

美國國會將審議《香港人權與民主法案》，宋如安稱美國國會借通過法案，對特區和中央政府施壓，有關方面扭曲事實、縱容暴徒，對於暴徒破壞法治和秩序的行為視而不見。他質疑，美國國會的真正意圖是想亂中取利，利用香港阻礙中國發展。他警告，香港事務是中國內政，不容外國干預。

他又表示，港美貿易互惠互利，如法案通過，會損害國際投資者對香港的信心，包括美國企業將遭到損失，敦促美國停止這項對任何人都無好處的法案。

（反修例風暴）

相關字詞﹕美國國會 宋如安 外交部駐港特派員公署 反修例風暴 香港人權與民主法案

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