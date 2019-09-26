藍底遼寧號粉絲 學英文拓眼界踏抗爭路

政府拒見法律界 激發6‧9首上街

Ken笑言自己本身「藍底」，傘運時主張「袋住先」，接受政改8．31框架之下的政府方案，當時又認為示威者長期佔路「搞亂社會」，亦對內地成就感自豪，認同自由需要有限制。

好學改變了他的眼界，透過「煲劇」學英文，英文成績躍升全級第一，形容學好英文後發現「世界很大」，從而認識世界各地的時事動態。他喜歡從正反兩面思考事件，但並不熱中參與社會運動，反修例事件則成為他的政治啓蒙。他表示，12名香港大律師公會現任及前任主席5月發出聯署聲明，批評政府沒恰當諮詢便硬過修例，加上其後法律界選委邀請特首林鄭月娥會面也被拒，無法釋除社會疑慮，激發他在6月9日首次上街抗議，「不明白為何政府可以這麼無恥」。

反修例運動持續，未成年人被捕者更有約百人。眼見和理非活動似乎無效，勇武派亦招數盡出，包括縱火、擲汽油彈、衝入立法會等，他感到相當無力，「政府葬送了一代年輕人，明明我的暑假要用來溫習，卻用來上街……誰可歸還暑假給年輕人？」

感「知識可幫人」 盼成律師爭公義

「年輕人沒有權選特首，就算民選立法會議員亦被DQ（取消資格），讀完大學出來可能都要住劏房，失去向上流的社會階梯」，他認為政府眼中的stakeholder（持份者）只有中聯辦和權貴，年輕人在社會上no stake（沒有位置），眼前這名社會未來主人翁感到相當無力。

運動持續接近4個月，他說身邊同學的熱情開始退卻，但每當回想起曾有人在他吸入催淚煙時提供協助，在他視線模糊時扶了一把，就會為港人的團結精神而觸動。他說即使抗爭路漫長，仍期望與港人一起走下去。

經過今次被打，他體會到擁有專業知識可實質幫人，加上熱愛批判思考，他盼望成為一名律師，為有需要的人爭取公義。

（反修例風暴）