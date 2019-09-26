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中學生8‧31捱棍穿頭：警做乜都得 無裝備口罩站車廂 速龍3棍留3洞需縫14針

【明報專訊】8．31港鐵太子站速龍警員衝入車廂將部分乘客打至頭破血流的事件，成為港人心結。當日被速龍打至頭部有3個血洞、需縫14針的中學生Ken（化名）接受《明報》訪問時憶述，當時約10名速龍警員向他揮動警棍，旁邊乘客爭相走避，險釀人踩人，他當時害怕無助，下意識向速龍說對不起。送院時雖然未被拘捕，但警員禁止他用電話，更一度拒讓他見律師。Ken慨嘆警權大到「做乜都得」，已入稟向警務處長索償，盼還原8．31事件真相，令濫暴警員繩之於法。

警：已進司法程序不評論

警方回應稱案件已進入司法程序，不作評論。

Ken回想遇襲經過時仍猶有餘悸，他說事發當日曾到銅鑼灣「逛街」，至晚上10時許乘搭往調景嶺方向的觀塘線港鐵回家，列車駛到太子站時，一名身穿藍色上衣的中年男子突向人群舉起鐵槌，雙方後來爆發衝突，有人丟雨傘、噴滅火筒等，其後港鐵緊急廣播要求站內人士離開。

他曾上前勸架但不果，眾人看到有一輛荃灣線往中環的列車停泊在對面月台，隨即跑到往中環列車暫避。Ken原本穿著黑衫「逛街」，為安全起見套上白衫，沒有佩戴口罩或攜帶裝備的他站在車廂內，背向月台收拾背囊時突然被棍重擊頭部3下。他轉身發現，約10名速龍警員正向他揮動警棍，3棍的威力將他打至撞向牆邊擦傷左邊身、無力倒地，「我下意識跟速龍講對不起……當時很害怕、很無助」。

留醫9日 劇痛一生難忘

Ken其後與兩名傷者從油麻地站送往廣華醫院治理，有警員跟隨登上救護車。原本5分鐘的路程，他稱被警員「玩程序」擾攘至約20分鐘才抵院。當時雖然未被拘捕，仍被警員喝止使用電話；抵院後被通知以「非法集結」罪名被捕，律師到達醫院後，警員也不准他見律師。

Ken說驗傷證實左肩膊有血腫，左大腿有手掌般大的瘀血，左膝蓋和小腿亦有瘀血；頭部穿3洞，分別有兩個3厘米和一個5厘米傷口，需縫14針，留醫廣華9日。他說洗傷口時劇痛無比，一輩子都難以忘懷，不明白為何自己如此年輕便要承受這般痛楚。

「沒人想『私了』 但警察不能維持治安」

入禀控警 索太子站片段

對於他人遇襲，他說感到無比憤怒，但自己身受其害時，卻感覺平和，「原來現實就是這樣，警察權力大到『做乜都得』，毋須付出代價」。對於警員辱罵市民「曱甴」，又與元朗等白衣人「搭膊頭」，他認為警員未有公平執法激發民間「私了」風氣，「沒有人想要（私了），但警察擔當不了維持治安角色」，他擔心情况持續會出現兩批人「棍打棍」，流血衝突一發不可收拾。

「希望大家不要被仇恨衝昏頭腦，在亂世中找出真相。」Ken已由父親代表、入稟向警務處長盧偉聰索償，冀索取太子站閉路電視片段，還原8．31事件的真相，懲罰濫暴警員，「我感到光榮，可以為這場運動付出」。

明報記者 許芳文 戴晴曦

（反修例風暴）

相關字詞﹕非法集結罪 太子站 8．31衝擊 反修例風暴

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