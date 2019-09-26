遇襲片段曝光 鄺俊宇：別讓仇恨遮蓋眼睛

拳打腳踢致倒地 再踢頸椎

鄺俊宇昨日透過助理指出，「感謝大家關心，好好休息過後會歸隊，繼續與香港人同行。無論面對多大的勢力，我們都必須要緊守心底裏的善良，別讓仇恨遮蓋眼睛。特別感謝願意挺身提供線索的熱心市民，公義或會遲到，但始終都會來到。我以擔任香港人的議員為榮，香港人加油。」

車Cam片顯示，襲擊過程約7秒，鄺俊宇坐在天水圍天業路社區健康中心對開行車路，被3名戴口罩、鴨舌帽的男子圍着，其中兩名分別黑衫及白衫男子向他拳打腳踢，另一黑衫男子在旁拍攝，鄺未幾倒地，二人繼續以腳踢向鄺的身體及小腿，鄺以雙手抱頭保護，黑衫拍攝男子突衝前用腳踢向鄺後頸椎位置，並將地上一件黑色物件踢走，3人及後往天葵路方向逃去。事後鄺仍然清醒，自行站起來返回路旁，拾起地上物品後打電話。警方事後將案件列作襲擊致造成實際身體傷害處理，交由元朗警區重案組跟進，暫未有人被捕。

休班記者遇襲 《蘋果》懸紅50萬

另外，《蘋果日報》懸紅50萬元發動全城緝兇，希望市民提供消息，協助將兇徒繩之於法。事發於前日晚上，一名女記者下班後與親友在順天邨天權樓地下快餐店用膳，其間遭4名男子襲擊，她與胞姊均遭打傷，兇徒曾對她說「叫你老細肥佬黎還錢」。警方重案組探員昨早11時許重返涉事快餐店及順天邨停車場出入口翻查閉路電視，未有人被捕。

（反修例風暴）