陳太：政府無吸佔運教訓 應重啟政改平民憤

籲放下仇恨暴力 勿令抗爭失道德高地

陳太昨日就「9．28」5周年發表聲明，批評政府強推修例，對於市民的5點訴求，特首林鄭月娥直至3個月後才答應其中一項。陳太稱3個月以來警方與示威者暴力衝突日漸升級，不同政見市民打鬥，頭破血流，「社會到了十分危險的關頭」，她強調暴力不能解決問題，仇恨滋長只會引來更多、更大的暴力，令抗爭者失去以往的道德高地。

陳太呼籲各方冷靜，放下仇恨與暴力，停止破壞公共設施；又呼籲政府真心聽取民意，立即宣布成立COI，強調更重要是重啟政改、兌現雙普選，「惟其如此，才可以平息民憤，回復社會的安寧」。

梁繼昌將提私人草案 促獨立調查

另外，會計界立法會議員梁繼昌昨日表示，會提出私人草案，要求特首成立COI檢視近月騷亂；他強調，成立COI目的並非將責任「分餅仔」，指控警方、官員各自要負上多少責任，而是冀找出真相，以及推行重大政策手法、警方執行任務方式等，令政府勿再犯同一錯誤。他已去信立法會保安事務委員會主席陳克勤，以及向法律草擬專員申請證書，惟相信草案難獲通過。

梁繼昌又稱，有傳立法會預計下月16日復會，他認為亦要視乎目前至10月中的社會氣氛，舉例若數萬人在復會當日包圍立法會，林太是否要透過電視直播宣讀《施政報告》，「難道數千防暴包圍？」

（反修例風暴）