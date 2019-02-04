附近商戶提早打烊 質疑「不聽200萬人會聽150人？」

伊館停康體通城市售票網櫃枱

記者昨到伊館觀察，體育館附近未見特別保安措施。伊館貼出告示稱，康體通與城市售票網櫃枱今天全日關閉。鄰近伊館、位於銅鑼灣太平洋帆船酒店地下的酒吧餐廳山旮旯今午3時會提早打烊，餐廳經理司徒先生表示因未能預測今日情况，「又會封路，怕同事走不到，也擔心食客的安全，就算無大型衝突，過來這邊的客人都會擔心」。

晚上是餐廳的黃金營業時間。司徒先生估計提早打烊令生意額減少一半，但亦會體諒，「這個（反修例運動）不是小部分人的事，是深層次問題」。不過他認為對話無用，「200萬人的意見（政府）也沒聆聽，150人的說話又怎會聽？」

未擬早收餐店：遇催淚彈會落閘

距離伊館較遠、灣仔德仁街的元朗合隆潮州粉麵和元味壽司刺身專門店的負責人陳先生和楊先生均表示，暫定不會提早關門，惟會留意新聞，若警方於餐廳附近施放催淚彈，會即時落閘，避免食材被污染。楊先生相信示威者不會破壞餐廳店面，又認為對話實質作用不大，「市民訴求很清楚，但政府明顯不會對話後就答允另外四大訴求」。陳先生質疑150名對話市民的挑選程序，並認為對話未必能解決目前社會問題，「我也不知道做什麼才可以解決問題！」

（反修例風暴）