今晚伊館對話 未擬圍水馬 警消息：未接開路「硬指示」 告吹有可能

初期只處理交通 堵路衝突始出面

警方消息指出，對話會場內的保安工作由駐場保安負責，但警方會派員在場，包括便衣探員。若場內出現非法行為，或場內保安無法處理的情况，例如身體碰撞、毆打，警方會介入。至於場外，既然該場合是溝通平台，警方不希望有不必要的警力或以水馬圍封，令人有守衛森嚴之感，警方主要會作反應行動，初期只會有警員處理交通，但若有堵路、衝擊、放火、擲汽油彈，警方不得不出面處理。

被問及在什麼情况下要取消對話會，警方消息人士表示，未有接獲類似7．1升旗禮那類「硬指示」，如一定要開路讓特首進入會場，承認對話會不能舉行是其中一個可能性。

政府消息：吳璟儁主持 冀抽20多人發言

政府消息人士透露，今晚對話將由政制及內地事務局政治助理吳璟儁擔任主持，150名出席市民將分坐A、B、C三區，各區輪流抽取市民發言，對話歷時約120分鐘，當局期望能抽取約20多名市民發言。

林鄭：堅定果斷執法 日後繼續落區

林鄭月娥昨日出席香港友好協進會慶祝70周年國慶酒會致辭時表示，面對近月社會紛爭，更應堅守「一國兩制」原則，一方面堅定維護香港法治傳統，「果斷執法，將違法者繩之於法」；另一方面深入了解市民想法，以至社會深層次問題所在。林太強調，日後與團隊會繼續走進社區，接觸不同界別、不同背景市民，以期改善施政，使政策制定更以民為本、以民為先。

政府發言人昨表示，林太今晚將與民政事務局長劉江華、食物及衛生局長陳肇始、商務及經濟發展局長邱騰華，以及政制及內地事務局長聶德權一同出席；主辦單位將以抽籤方式抽出發言市民，每人發言時間定於3分鐘，特首及出席官員會以綜合方式，每隔一段時間回應數名市民的發言及提問，亦會適當靈活處理。

政府發言人提醒，出席市民預留時間安檢，並遵守場地約章。翻查資料，場地約章指出參加者須知悉及承諾，不以任何形式妨礙活動進行、干擾其他參加者及使用粗言穢語；亦不可攜帶體積過大物件、揚聲器、豬嘴頭盔及橫額，以至玻璃樽、瓶裝或罐裝飲品等入場。

明報記者

（反修例風暴）

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