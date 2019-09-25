旁觀迷姦 醫護助理控唆使 助友人抬事主上賓館 逗留45分鐘

「乖乖水」混提子汁 男護認強姦

涉案的註冊男護士楊贊霖（32歲）承認各一項強姦罪及非法施用藥物以獲得非法性行為罪，法官將案件押後判刑。男醫護助理陳衍韶（33歲）否認一項協助或唆使強姦罪，案件隨即在高院開審。

事後致電事主母 送院檢查揭案

根據被告楊贊霖承認的控方案情，楊於10年前透過facebook結識女事主X。2016年，X向楊查詢醫藥問題，兩人恢復聯絡。2017年10月18日傍晚6時許，被告相約29歲的X在土瓜灣海心公園見面，其間將一支混有迷姦藥的提子汁給X飲用，使她意識模糊、四肢乏力。被告後來召友人、即另一被告陳衍韶到場，兩人合力將X抬到土瓜灣一間賓館，被告在房間強姦X。至晚上9時多，被告致電X的母親，稱X飲醉，母親要求將X送院檢查，揭發事件。

楊在警誡下承認，透過微信向內地買家購入3瓶迷姦藥，又稱自己服用過微量迷姦藥卻不見效，出於好奇心，決定在X身上試驗。

收男護短訊稱「有嘢食」赴約

否認控罪的被告陳衍韶昨在高院受審。控方指稱，陳於當晚6時多收到楊的短訊稱「有嘢食」，8時多到公園赴約，見事主X疑似醉酒，和楊合力將她由公園帶上賓館。陳於警方錄影會面解釋，短訊中的「有嘢食」意指邀約召妓，又稱楊攙扶精神亢奮的X時，坦言向X「落咗嘢」，但他無追問下去。

控方指稱，陳將X帶上賓館後，逗留在房間整整45分鐘，相信他目睹了X被強姦的過程。控方又表示，陳雖聲稱曾叫停友人強姦，又自稱不知所措，惟他既無報警，實際上又沒有阻止楊，明顯有意圖協助楊強姦X。聆訊今續。

【案件編號：HCCC152、153/2019】