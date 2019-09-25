經民聯倡重建19舊公屋邨 料提供20萬伙

另外，經民聯主席盧偉國表示，經民聯支持引用《收回土地條例》收地建屋，認為政府要務實研究，而在補償方面應更彈性和透明；林健鋒稱，收新界地時可能涉祖堂地，要兼顧新界人感受。

至於一手樓空置稅，盧偉國表示經民聯未討論，但空置稅「辣」，若最終單位滯銷，或會轉嫁消費者，可能是無人受惠的方案。

倡400億房屋儲備金用作重建

盧偉國表示，公屋申請者一般需要5.4年才可上樓，距「3年目標」甚遠。他說舊公屋日久失修，如40年樓齡的石硤尾邨，舊屋邨維修費用愈來愈高。他表示，重建舊屋邨可以用盡地積比，興建最多單位。經民聯指出，房委會已研究但未有重建計劃的19條舊屋邨，包括和樂邨、石硤尾邨、模範邨等，有很大重建潛力。

經民聯認為，整體重建舊邨，要大量資金，建議政府在下一年度停止回撥逾400億的房屋儲備金到財政儲備，將有關儲備金用作「公屋重建基金」；又建議落實原區安置，將同區新屋邨作安置，並讓受影響居民優先購買「綠置居」單位。