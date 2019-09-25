應耀康退休 唐智強接任運房局常秘房屋署長

應耀康於2014年4月2日上任運房局常任秘書長（房屋）及房屋署長，接替當年退休的栢志高（Duncan Pescod），至今上任近5年半，即將展開退休前休假。公務員事務局長羅智光昨表示，應耀康在過去36年來盡忠職守，讚揚他出任房屋署長期間，帶領房屋署處理不少複雜而敏感的問題，並確保部門多項重要職能，包括發展、興建、分配、管理和出售公共和政府資助房屋得以履行，運作暢順。

應耀康任內被揭鉛水事件

今年獲頒金紫荊

應耀康在任期間，2015年7月發生公屋鉛水事件，事後被立法會帳委會點名批評未有克盡厥職、難辭其咎。他今年7月獲頒授金紫荊星章，政府讚揚他一直「秉持誠信，克盡厥職」。接班人唐智強於1987年7月加入政務職系，曾任香港駐美國總經濟貿易專員、勞工處長、環境局常任秘書長等。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，應耀康作風較保守，任內曾發生公屋鉛水事件、修訂富戶政策等爭議事件，而且公屋輪候時間亦由2014年的3年增至現時的5.4年。他期望新署長能夠「跳出框框」，多聽委員意見改善房策問題。另一名委員柯創盛期望，新署長能夠設法覓地建屋，紓緩即將出現的公屋供應斷層問題。

社署署長升任保安局常秘

此外，現任社會福利署長葉文娟亦將於下月21日升任保安局常任秘書長，接替將展開退休前休假的黎陳芷娟。前郵政署長梁松泰將於下月9日出任社會福利署長。