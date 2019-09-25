紅磡站A區無鑿石屎抽驗 合格率純推算

稱A區開鑿有困難

曾通知制訂抽樣程序學者

紅磡站工程主要分4區，包括A區、HKC區、B區及C區。委員會代表資深大律師Ian Pennicott稱，港鐵雖在「全面評估策略」中表示會在4區內抽樣鑿石屎檢驗，惟A區一個樣本都沒有抽中，被禮頓聘請的專家質疑。港鐵沙中線土木工程（紅磡）項目經理楊健華作供時解釋，因A區部分位置有大型石屎結構依附在連續牆，若要鑿開檢驗連續牆內的鋼筋接駁，就必須先打爛石屎結構，操作上有困難。他說，有把相關限制通知負責制訂抽樣程序的香港大學統計及精算學系主任尹國聖，但未知對方有否及如何調整抽樣程序，只能確認A區有樣本參與抽樣過程，僅剛好未被抽中。

統計學算出不合格率68%

聆訊亦透露，即使A區並無樣本實際被檢驗，根據其他區的檢驗結果，並以統計學方式計算，A區工程的不合格率高達68%，被禮頓代表資深大律師石永泰質疑內容有點諷刺和古怪。楊健華回應，開鑿樣本位置於去年12月已定好，鑿石屎後的結果當時仍是未知之數，相關統計學分析更是今年6月才完成，「我解釋不到為何有這樣的巧合」。

港鐵7月公布的報告中指出，A區有多處螺絲帽接駁欠妥的情况，港鐵提出5項加固措施，多處層板需要加厚，包括南面連接隧道65米範圍，更要安裝約20支鋼架加強支撐，以及安裝4條鋼柱。楊健華昨在聆訊中透露，經港鐵設計顧問的調整後，加厚範圍或可作調整，現正準備文件交屋宇署審批。