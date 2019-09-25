范鴻齡回應醫警摩擦：溝通機制可處理

醫局候任主席 晤公共醫生協會

對於近日社會情况，公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，成員在會上向范鴻齡講解前線在醫院與警察工作時出現緊張狀况，部分警員執勤影響到前線醫護的工作，亦提出員工擔心醫管局會出現「白色恐怖」。馬引述范鴻齡稱，他認同某些例子下警察工作影響到醫護工作，可透過醫管局與警方兩層溝通機制處理，但承認情况較敏感。至於醫院集會，范稱只要和平且不影響服務和病人安全就問題不大，不會阻止。

稱人手問題須深層檢討

擬設小組研醫局服務持續性

馬仲儀說，會面是范鴻齡上周透過醫管局管理層主動邀約，希望與前線醫生非正式會面，會面長約1.5小時，認為會面坦誠，亦感受到范有想法和效率高，其間范與協會分享上任後於2020年會實施的計劃，說醫管局每年用3%本地生產總值，提供2000萬服務人次「很神奇」，但隨着人口老化，這模式很難持續應付香港長遠需要，問題非單靠輸入人手或提升行政效率可以解決，需要深層次的檢討和改革，計劃於來年由醫管局大會成員組成小組，討論服務持續性問題。范鴻齡亦在會上稱，會就服務持續性檢討成立新平台，定期聆聽前線員工的意見。

范鴻齡亦說理解目前醫療事故處理機制為前線帶來壓力，會想辦法看如何提供更多支援。對於醫管局未來會否再因經濟下行開「肥雞餐」減人手，范鴻齡說不贊成經濟轉差時從員工褔利或薪酬着手，因醫管局目前已面對嚴重人手問題，今年6月財政司長曾向他說政府財政充裕，而范認為這兩個月經濟環境轉變，要再密切留意情况。