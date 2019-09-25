高齡西環邨𨋢駁𨋢 長者難落樓變隱老

明報記者 高卓怡

西環邨於1958年落成，是繼北角模範邨後現存最早期落成的公屋。該邨分為5座大廈，樓高10至14層，設8部升降機，惟並非每層樓均有升降機接駁，如樓高14層的西苑台，升降機只達9樓。87歲住戶林婆婆家住11樓，要落樓需步行兩層才到達有升降機的樓層，惟已氣喘連連，其媳婦鍾女士說，他們一家人居於西環邨20年，因「有感情」及「怕煩」，沒申請調遷。常探望居於頂樓長者的鍾女士說，部分坐輪椅住戶「除了覆診，基本唔出門」，隱居家中導致鬱鬱不歡。另有住戶抱怨邨內設計如「迷宮」︰「落樓要轉3程𨋢，最少行15至20分鐘。」盼當局盡快啟動重建。

「迷宮」設計 恐變危樓 住戶促重建

本報統計房委會2014年公布的22條有潛力重建舊屋邨名單，撇除已宣布重建的華富邨及美東邨，餘下19條屋邨，包括樓齡逾50年的西環邨、觀塘和樂邨及九龍城馬頭圍邨等（見表），附近均正計劃發展公營房屋項目，可提供原區安置空間。房委會發言人回覆本報查詢稱，西環邨樓宇結構安全，現時並無重建計劃。

列「有潛力」名單 房會：無計劃重建

服務當局居民的團體「守護堅城聯盟」召集人黃健菁對房委會回應感失望，擔心西環邨日久失修，恐變危樓。房委會資助房屋小組成員、公屋聯會總幹事招國偉說，本港現時覓地建屋難，而政府亦有計劃於堅尼地城加惠民道和摩星嶺前平房區作公屋發展，可安置西環邨住戶，呼籲當局應把握這「黃金時機」啟動重建。