港鐵邀3外援助查出軌

在出軌事故發生後，港鐵稱會成立委員會調查事件。港鐵昨公布調查會成員名單，由港鐵車務總監劉天成和技術工程總監顏永文共同擔任主席，並邀請3名來自本地及海外的外間專家為委員會提供意見，包括澳洲蒙納士大學鐵路技術研究所所長 Ravi Ravitharan、英國軟件公司Resonate Group Limited高級車輛動力學家Owen Evans，以及香港理工大學協理副校長（學術支援）何兆鎏。此外，委員會亦包括9名來自港鐵車務處和技術工程處的資深人員。何兆鎏曾協助參與今年3月中環站撞車事故的調查工作。

料3至6個月完成調查

港鐵表示，委員會全面審視事故，包括確立事故經過，找出引起事故的成因，其間委員會亦會檢視鐵路車輛及軌道設備的設計、生產、維修保養等是否穩妥，以及提出改善建議預防類似事件再次發生。

港鐵預計，委員會會於3至6個月內完成調查及向政府提交調查結果，港鐵亦會全力配合機電工程署的獨立調查。