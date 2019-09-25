團體助享無蝨一周 獨腳翁辭世

失眠多年 佈蝨屍蝨糞

因工業意外而剩下一條腿的獨居伯伯C（化名）生活習慣不佳，屋子傳出異味，牆上有血迹及黃色一點點，原來是牀蝨的屍體及排泄物，狀甚嚇人，但他已被蝨咬得無感覺，也十分自卑。由於他滿身是蝨，連去茶餐廳吃飯都會受盡白眼，故不敢外出進食，連社區中心都不會去。探訪伯伯C的中大社會工作學系副教授黃洪形容：「這個生活，不是人應該有的尊嚴。」

滿身是蝨外出受白眼

伯伯C原已自暴自棄，經團隊一番努力，終令他願踏出第一步改變自己。團隊扔掉他的牀及衣物，又為他添新的。滅蝨後，伯伯洗了一個澡，臉上首次露出笑顏。可惜他僅享受了一周無蝨生活便病逝。

中大生命科學學院退休教授趙紹惠說，後來得知，滅蝨不久該單位業主便把所有板間房租戶趕走。她解釋，板間房流動性高，業主往往不願被人知道屋內有蝨患，否則難再租出去。趙又說，正因如此，有些租戶因怕被逼遷，甚至不敢接受團體幫助滅蝨，相當可悲。

香港滅蝨研究行動組今年7至8月收集了600份網上問卷，調查家居常見的吸血蟲及其影響。訪問對象約有57％居於公屋或居屋、34％住在私樓，其餘住在村屋、套房或其他住屋。結果顯示51％香港家居有蟲患，床蝨是僅次於蚊的常見家居吸血蟲，36%受訪者在過去一年曾在居所發現牀蝨。28％感覺無論甚麼季節，牀蝨問題依然仍在，逾五成半反映在夏天最嚴重。42％受訪者表示不清楚床蝨來源，大部分認為是家居以外來的。

怕業主逼遷 不敢求助滅蝨

團隊做了40多次家訪，當中20多次是經基督教無家者協會幫助下到板間房林立的長沙灣「洗樓」，伯伯C正是其中一戶。

行動組現正展開第二階段的研究問卷調查及訪問，歡迎有關住戶填寫問卷（http://forms.gle/oiYmFPSWHXD7tTjw7）。