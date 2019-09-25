曾直播示威 《蘋果》休班記者遇襲 同行胞姊亦傷 兇徒：叫肥佬黎還錢

記協：想記者噤聲

香港記者協會發聲明嚴厲譴責暴徒視法紀如無物，眾目睽睽下在公眾地方向女記者施襲，促請警方嚴肅處理、盡快將暴徒繩之於法。記協憂慮事件是對香港新聞、言論自由的挑釁，目的是令記者噤聲。

根據《蘋果》報道，該名女記者昨晚下班後，約8時15分抵達秀茂坪一間食肆，與親友坐下不久後，遭4名穿黑衣、頭戴黃色安全帽的男子襲擊，歷時約半分鐘，其間有人說「叫你老細肥佬黎還錢」。該名女記者事後報警，與胞姊一同送院。

近日屢接可疑來電

遇襲女記者近日多次負責直播及在報章報道反修例示威，報道有註明記者姓名；她稱上周五起多次接獲可疑來電，疑與今次事件有關，其間更有無來電顯示的電話，接聽後有男子直呼其姓名，惟回答後對方即掛線；至昨早8時半，亦有無來電顯示的電話，她當時無接聽。

《蘋果》社長張劍虹強烈譴責兇徒暴行，促警方嚴正追查、盡快將兇徒繩之於法。《蘋果》總編輯羅偉光稱，該女記者已報警並送院，有律師陪同。他稱理解同事關心保安問題，將與行政、保安部門同事溝通，檢視保安措施。據了解，《蘋果》將停止記者露面直播，只直播畫面及旁白。

蘋果擬停記者直播露面

壹傳媒工會斥暴力襲擊記者行為嚴重侵害新聞自由，不為文明社會所容忍，予以最嚴厲譴責。工會並稱，近日有網站公開壹傳媒員工個人資料，加上今次襲擊，顯示歧見對記者威脅日益增加；呼籲各方尊重並理解傳媒第四權角色，停止所有針對傳媒的暴力行為。

立法會議員涂謹申斥事件是對新聞自由的攻擊，強調當局必須窮盡一切力量調查，並警告一旦國際社會覺得香港失去新聞自由及資訊流通，將嚴重打擊香港國際金融中心地位。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676