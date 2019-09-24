專欄：最快網速帶來最大幸福？／文：章濤

根據資料，智慧燈柱除有信息蒐集功能外，更可用作5G服務的小型基站；此一安排並非偶然，事關5G信號波長短、覆蓋面積小，必須配合密集的發射基站方可確保網絡的高效運作，故以數量多、分佈廣的燈柱作為基站正常不過。但除「加快網速」外，5G究竟是怎樣一回事？

就速度而言，5G網絡低至1毫秒的延遲時間確實是一大突破，但其實人類反應時間約為200至300毫秒，而良好的4G網絡環境之平均延遲時間約為100至200毫秒，基本上已與人類的感知相當接近，所以5G推行，網速加快，我們仍感覺不了。既然如此，我們可以估計，5G的推行實則為了一些與人的感覺不太相關的事，就如物聯網、車聯網、智能城市等。換言之，假如作為5G網絡基建的智慧燈柱未能如期運作，香港的5G發展或會受阻，甚至停滯不前。

然而，5G發展的停步是否又代表了香港創科發展的黑暗序幕？相信大家都未能確實道出答案，卻已萌生不少因監控、人臉辨識、步態識別而來的私隱擔憂。既然如此，最新科技、最快網速又是否真能為我們帶來最幸福的生活？

科技界高人不用最新電話

我認為，面對科技，不是要盲目追求最新最快，而是要最合用。就以我身邊一些科技界的前輩高人為例，他們用的都不是最新、最多功能的電話，問及原因，這些分別來自區塊鏈、網絡保安、金融科技等創科最前端範疇的專家不約而同認為：最快、最新的產品往往會增添了不少他們不需要的東西，令其分心，對於科技，始終是「夠用就可」。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]