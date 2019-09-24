冷氣工失足墮斃 途人壓傷

5米簷篷做冷氣工程出事

高處墮下的30歲男子姓蔡，頭部受傷昏迷，由救護員即場為其初步治理，再由救護車送院，惟搶救後證實傷重不治。警方已根據資料通知蔡的親友到醫院協助了解。而被壓傷的41歲女子姓王，她盆骨及腳部受傷清醒，由救護車送院治理，情况嚴重。

現場為旺角通菜街194號大安樓，昨晚6時許，蔡於大廈閣樓對開簷篷進行冷氣工程期間，疑失足由約5米高處墮下至行人路，王途經時被壓中，兩人均跌在地上。消防接報到場時，蔡已陷昏迷，毫無反應，兩人其後由救護車送院治理。附近店舖職員表示，事發前街上人來人往，突聽到有女子驚叫，墮下的男子身形較肥胖，初期仍見他手腳有輕微動作，惟救護員到場時已昏迷不醒。

疑攀鋁梯失足

警方接報到場臨時將大廈簷篷對開一段行人路封閉，行人路遺有血漬及一副眼鏡，警員亦登上簷篷蒐證，並拍照存檔，簷篷邊緣有一幅高約1米的圍牆，不排除蔡攀上放於簷篷的鋁梯工作時失足墮下，初步調查事件無可疑，暫列工業意外處理。意外後，勞工處已即時派員到場，並就意外原因展開深入調查。