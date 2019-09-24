被炒菲傭索償敗訴 官指涉虐兒轉介跟進

裁定只須賠償津貼及機票共970元

申索人為菲律賓籍Mallorca Joenalyn Domingo，她於2016年6月10日起受聘為被告吳美旋（譯音）的家庭傭工，同年9月22日被解僱，現已回鄉並以視像會議形式作供，為首宗外傭以此形式申索案件。申索人向被告追討一個月代通知金、年假酬金、機票、薪金損失等共約8.5萬元。

對於申索人被指弄傷被告女兒下體，審裁官表示被告女兒能清晰講出事情細節，包括被告未曾提及之處，如事後發炎和小便感痛楚、求醫次數等，認為被告女兒證供連貫，是可靠證人，遂採納其供辭，裁定申索人曾兩至三次故意弄傷被告女兒下體。審裁官表示，有關行為是嚴重不當，故被告毋須賠償一個月代通知金及薪金損失等。審裁官又說，案件或涉虐兒，將轉介其他機構跟進。

負責警員英語能力欠佳 致生誤會

另外，審裁官表示申索人被解僱後，雙方從無就賠償達共識。申索人被解僱當日被告曾報警，申索人以英文列出賠償條件，被告不識英文、不理解內容，負責案件的警員英文能力欠佳，未能清楚向被告解釋信件內容，產生誤會。

被告在庭外表示滿意判決結果，另說不會再聘請外傭，會自行照顧女兒。代表申索一方的香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Grace Estrada，在庭外表示對判決失望和無言，將與身處菲律賓的申索人商討下步行動。

【案件編號：LBTC 3464/16】