沙中線聆訊再開 禮頓總經理延期作供

港鐵前晚函委員會 憂「程序不公」

港鐵代表御用大律師Philip Boulding解釋，上周才收到禮頓委聘的項目管理專家George Wall報告，內容回應委員會專家Rowsell的意見；Boulding引述Wall在報告中不斷「還禮頓清白」及批評港鐵項目管理有問題。Pennicott昨引述港鐵律師信稱，認為Dean Cowley的供辭或影響委員會在項目管理事宜取證，認為應押後Cowley作供至10月4日或之後，與其他項目管理專家一併出庭。

質疑委員會拖延言論 禮頓代表批不負責任

禮頓代表資深大律師石永泰稱對安排無異議，但對港鐵前日才去信委員會「有點驚訝」。他又不點名批評有人發放質疑委員會拖延聆訊的言論是「不負責任，無事實基礎」。在事件中被視為「吹哨者」的分判商中科興業上周表明不再參與聆訊，並批評調查進程落後，但委員會不斷放假，不信可查明真相。

Pennicott亦提及聆訊延長至明年原因，稱因各方委聘的項目管理及統計學專家於下月完成作供，結構工程專家需時消化內容，其中政府委託的結構工程專家、港大工程學者會在今年底提交報告，委員會安排結構工程專家在明年1月出庭；負責北面隧道連接處及停車處紮鐵工序的分判商永光鋼鐵稱不參與專家證人作供，但保留結案陳辭的權利。