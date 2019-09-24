高鐵一年 港人內地口岸被拘數目未明

明報記者 畢嘉敏

保安局：沒按口岸作分類統計

按現行通報機制，內地及香港會就雙方居民被採取刑事強制措施、提出刑事檢控，及非正常死亡個案互相通報，港人被內地法庭帶走及被行政拘留均不屬通報範疇。本報早前向保安局查詢，過去一年有多少宗港人在西九站內地口岸區被帶走的通報個案，保安局回覆稱，沒按口岸作分類統計，僅提供了去年2月至今年8月，內地向香港共作出1821次通報；內地須向香港通報當事人被採取刑事強制措施或拘留的地點。

隨着高鐵一地兩檢去年9月實施，位於香港市中心的高鐵西九總站的內地口岸區，大部分事宜都實施內地法律，內地人員有全面執法權。內地傳媒曾報道，去年10月一名港人因未履行內地法庭裁決，乘高鐵南下時在西九站被內地法庭人員帶走；今年8月，英國駐港總領事館職員鄭文傑由深圳乘高鐵返港期間失聯，其後確認遭內地行政拘留15日。

生意糾紛被內地法庭人員帶走

張國鈞接兩宗求助

立法會一地兩檢法案委員會副主席、民建聯張國鈞表示，過去一年收到兩宗港人在西九站內地口岸區被帶走個案，事主在內地做生意捲入糾紛後返港，內地法庭判決後，當事人未有理會，再次北上時，在西九站進入內地口岸區時被內地法庭人員帶走。

張國鈞認為，兩地政府可增加通報機制涵蓋範圍，港人過關時若被內地當局拘留都通報，有助釋除家屬及社會疑慮。

一地兩檢關注組召集人、公民黨陳淑莊表示，高鐵通車前，外界已關注會否有港人在內地口岸區被捕，但政府至今未有統計港人在內地口岸區被帶走數字，亦未公布多份重要協議，包括內地口岸區租約等，令公眾及立法會難以監察一地兩檢實施情况。

此外，港鐵昨宣布與多間旅行社合作，10月24日至12月3日推出多項高鐵自由行套票及高鐵旅行團折扣優惠，分別前往廣州、惠州、肇慶及桂林等。

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