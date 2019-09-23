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2019年9月23日星期一
港聞二
看得到的說話 聽障App化聲為字 雲端語音識別結合語音合成 打破交流障礙
成立3年奪10創業獎
救護「通風報訊」減候診時間 助善用中風黃金3小時
團隊「行多步」清晨巡房 救回中風病人
「死車」捱貨車猛撼 司機斷腳掌命危
尊子漫畫
【Emily】警察開微博取暖 光頭警長吸粉43萬
【Emily】愛國者商場唱國歌 歌詞貓紙人咁高
【Emily】速龍唔知 亞視永恒
【Emily】港人懶懶懶 僅12%日行30分鐘
【Emily】陳國強或被DQ 阿仔擬做Plan B
【Emily】唔講唔知 林太去咗工聯國慶酒會
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【明報專訊】（請看附圖）
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看得到的說話 聽障App化聲為字 雲端語音識別結合語音合成 打破交流障礙
成立3年奪10創業獎
救護「通風報訊」減候診時間 助善用中風黃金3小時
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