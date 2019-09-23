「死車」捱貨車猛撼 司機斷腳掌命危

貨車跟車拋出 司機涉危駕被捕

左腳腳掌被扯斷的40歲男司機姓黃，手腳受傷清醒，救護員將他與斷肢一同送院，經治理後情况危殆；被拋出車外的30歲姓蘇男跟車工人，頭部及盆骨受傷昏迷，救護員到場時已回復知覺，經治理後情况嚴重。沒有受傷的32歲姓簡男司機，事後通過酒精呼氣測試，他涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，已獲准保釋候查，10月中旬須向警方報到。

事發昨日凌晨3時許，黃駕駛貨車沿青葵公路往九龍方向行駛，駛出長青隧道後突然壞車，遂將車停在左邊路肩，並落車查看。

簡其後駕貨車駛至，車輛突然失控，左車頭猛撼向路肩貨車右尾，簡的貨車嚴重損毁，蘇被拋出車外受傷。因衝力大，停在路肩的車輛再撞向黃，並將他的腳掌扯斷。

警方到場將部分行車線臨時封閉，路肩貨車旁遺留一條血路及斷肢，救護員其後將斷肢包裹與黃一同送院做接駁手術，警方另亦調查拋出車外男子的安全帶情况，交通意外起因仍有待深入調查。