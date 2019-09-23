救護「通風報訊」減候診時間 助善用中風黃金3小時

減省登記分流 預留電腦掃描房

威爾斯親王醫院每年接收1000名中風病人，當中85%病人是缺血性中風，需要把握黃金3小時治療時間，減少因缺血對腦部的損害。威院去年初起推行「通風報訊計劃」，救護員遇上疑似中風患者即通報醫院，中風部門護士會趕到急症室等候及先了解病歷，並預留電腦掃描房，病人一到院會即接受檢查確定病情，若是適合的缺血性中風個案，會即時施靜脈溶栓治療。

威院急症室顧問醫生張冠豪說，以前到院病人要先登記、經分流站評估後再見醫生，再等候做電腦掃描確定病情，現在中風病人列為優先處理，免卻登記和分流步驟，又清空了電腦掃描室準備接收病人。威院腦血管治療中心主任梁慧康說，缺血性中風病人每分鐘死200萬個細胞，時間愈長對腦部以至其他身體機能影響愈大；推行新計劃後中風病人由到院至接受溶栓治療時間，由約1小時大減至最少約15分鐘，計劃已於去年中拓展至大埔那打素和北區醫院，服務新界東居民。

梁慧康說，本港醫生數目不足，威院亦無法24小時有腦科醫生駐院，該院自2012年推行遠程中風治療服務，非辦公時間有中風病人入院，經培訓的護士會初步診斷，再送病人接受電腦掃描，由院外的腦科醫生經平板電腦查閱病歷、電腦掃描結果和視像通話問診後，診斷和處方藥物，由護士提供溶栓治療。

新東聯網推24小時溶栓治療

威院內科及藥物治療部資深護師黃秀娟說，有關護士需接受半年在職培訓，並要經考核，目前威院中風病房有26名護士，其中10名已具認證可提供溶栓治療。梁慧康又說，經歷多年有關資深護師經驗豐富，診斷中風技術甚至比剛畢業醫生更成熟，遠程中風治療亦已推廣至其他公院包括聯合、伊利沙伯、屯門醫院等，遠程系統令全天候服務成為可能，新界東聯網去年起開始提供24小時溶栓治療。

威院中風團隊獲醫管局2019年度傑出團隊獎。

明報記者