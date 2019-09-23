看得到的說話 聽障App化聲為字 雲端語音識別結合語音合成 打破交流障礙

明報記者 薛偉傑

廣州音書科技有限公司共同創辦人石城川、陳國強表示，開發手機App的目的是想改善聽障人士學習與工作能力和日常生活，也因為石城川本人有嚴重聽障，求學期間曾經吃盡苦頭。

石城川11歲時患上腦膜炎，因而喪失絕大部分聽覺。自此之後，石城川上課時就無法聽到老師的任何講解，只能靠看來理解，與人交流要靠紙筆，相當耗時。石城川基礎極好，又非常勤力，每次考試都在前三名之內，更順利取得大學學位，畢業後加入跨國公司工作。

然而，如石城川般取得大學學位兼找到一份好工的聽障人士畢竟只屬少數，大部分人在學習、工作和生活上，都會遇到問題，石城川自己亦無法放下心結。他在2016年7月毅然辭掉跨國公司工作，與陳國強成立音書科技，為聽障人士開發稱為「音書」的手機App。目的是透過語音和文字的轉換，讓聽障人士能夠與健聽人士高效溝通，促進聾健共融。

支援iOS Android 「近距」翻譯免費

音書在2017年2月推出首個版本，同時支援iOS和Android，程式可將語音「翻譯（識別）」成文字（Speech-to-Text），讓聽障人士看到其他人的說話。以「近距離翻譯」（0.4米）來說，現時已可以支援普通話、廣東話、客家話、閩南話、河南話、四川話、英語共7種語言和方言；而「遠距離翻譯」（4米，適用於上課、會議等）暫時則只支援普通話和英語。

若聽障人士不能說話，可以手寫輸入文字，讓音書將文字轉換成語音（語音合成）（Text-to-Speech），與健聽人士雙向溝通。此外，音書還設有言語康復等功能，讓聽障人士練習及改善發音，程式會為發音評分。

由於音書其中一個主要開發者石城川本身就是聽障人士，在用戶界面等細節設計上能以用家角度出發。例如，音書的「懸浮翻譯」功能，可以將辨識影片語音自動生成字幕，在懸浮文字框內顯示。除了看短片或直播，該項功能在網上課程以及通電話時亦適合使用。

服務平台不止翻譯 求職預約手語翻譯

石城川對音書的寄望和定位甚高，期望程式不單可協助溝通，還希望它能成為聽障人士日常生活中的一站式平台。例如，聽障人士如要看病、報案或者出席聆訊，都可能需要手語翻譯，音書可讓他們在App內預約手語翻譯員。不過服務暫時限於廣州市，未來希望陸續增加其他城市。此外，音書亦可訂購聽障用品，甚至求職。已經有超過100個內地城市的僱主在音書的「工作專區」中刊登招聘啟事。公司除了不向聽障人士收費之外，對僱主亦暫時不收費。

公司收入來自「遠距離翻譯」功能，音書基本上免費任用，只有遠距離翻譯須收費。該功能可免費試用4小時，之後須充值使用。以每日使用1小時遠距離翻譯功能為例，月費是9.9元人民幣；日用2小時月費18.9元人民幣，3小時為29.9元人民幣，無限量使用則是99.9元人民幣。

截至9月初，音書在內地已有接近50萬用戶，是內地最多用戶的聽障人士手機App，其中約7%為付費用戶。暫時大部分付費用戶都是選擇每日使用1小時遠距離翻譯功能的計劃。

公司有10名員工，暫未收支平衡。近月上客速度明顯有突破，陳國強樂觀估計，到今年底可以收支平衡。