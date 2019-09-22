【周日人物】元朗開店半年遇7‧21 90後拍檔硬頸圓夢 餐廳發揚獅山味

文：馮樂琳

圖：賴俊傑

小店位處元朗教育路一個「劏場」頂樓角落，店面小小，勉強放了十數個座位，採訪當日是平日下午，商場人流很少，但小店坐滿熟客。「選擇元朗開店的原因之一是覺得這裏是小店區，容許我們做平民西餐，讓食客慢慢坐，可以和我們閒話家常。」29歲的Kay說。Kay其實是元朗人，從小在元朗長大，會考後投身社會工作才搬出九龍，再「回流」老家開店，她說社區比以前冷漠，但她堅持小店要保留人情味。

被罵「女人站一邊」 發憤終出頭

Kay畢業後最初在名店化妝專櫃工作，為了保持身形，曾經5年未吃過一口飯，「辭職後第一件事，去食了一碟叉雞飯！」說時仍流露着滿足的表情。那一年她22歲，工作壓力大時，她會到咖啡店坐一日，說可以忘記煩憂，重燃年輕時開Café店的夢想。辭職時她患了抑鬱症，終日在家，朋友叫她到餅房上班，第一日上班，餅房大哥就罵她，「你這些女人站一邊，早些結婚回家湊仔啦！」Kay說往後幾乎每日都被粗口「問候」，硬頸的她不想被看死，哪間分店缺人她便頂上，短短大半年升上管理層，炒了那個餅房大哥。

兩人由生變熟 月儲8000為開店

數年後Kay離開餅房，在米芝蓮餐廳、茶餐廳、工廈食堂等工作，目的是邊做邊學邊儲錢，「每月目標儲8000元，不夠便找可跑數的工作」。小店去年底開業，開業前她辭去原來的工作，趁年底結婚旺季全職做新娘化妝掙錢，為開業儲備做最後衝刺。

6年前Kay認識了Tessie，發現對方同樣硬頸、有理想，兩人一拍即合。Tessie會考後修讀設計，其間在咖啡店工作時，羨慕老闆有自己地方，決定轉行飲食界，「做廚師可以有更多自己的設計」。之後她到尖沙嘴一間餐廳做學徒，先後做過多間米芝蓮餐廳。為了開店，她連假期也不放，跑去做廚房散工，10多年來幾乎沒有放假。

兩人認識後試過一起在餐廳工作，相處下來發現大家既可做朋友，也可做生意伙伴。就在兩人「十五十六」未知何時開店之際，一個共同朋友交通意外身亡，未能完成開店心願，令Kay和Tessie下定決心。縱使親友「潑冷水」，她們終在去年8月決定開始籌備開店，未幾遇上現在的業主，讓她們踏出第一步，「在哪裏開始都一樣難，所以不想太多，遇到機會便坐言起行」。

初期生意差 各自私下兼職幫補

小店去年12月底開張大吉，取名「七拾玖十」，Tessie和Kay說是想將1970年代的獅子山精神延續至她們兩個「90後」，「香港人都是勤力、有理想」。開店初期生意不好，Tessie到通宵食堂打工、Kay半夜去疊報紙，以幫補小店，但她們都沒有告訴對方，捱過艱難的3個月，終收支平衡。

不料開店半年多就遇上7．21元朗打人事件，元朗一度變死城。但兩人覺得生意影響不算大，「不多過10日，生活便回復正常」，惟與不少香港人一樣，見到衝突場面會心痛、不開心，試過因此關店休息。店內貼了一些「香港人加油」的字句，也在顯眼處掛了兩隻Pepe the Frog公仔，在如今壁壘分明的香港，不怕嗎？「沒有辦法，只可以做好自己，做人做事要對得住自己良心。」