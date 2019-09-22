港大研究：月飲5杯奶者 鼻咽癌風險少三成

港大公共衛生學院高級技術主任麥智明說，團隊自2014年起做本地最大型鼻咽癌病例對照研究，至2017年3年間，在公立醫院招募了815名新確診的鼻咽癌病人，並招募了1502名性別年齡相似的非癌症病人作對照組，以問卷調查了解他們的飲食和生活習慣。

團隊將每月飲超過5杯（每杯定義為250毫升）、即月飲逾1.25公升鮮奶或奶粉冲成液體奶的受訪對象，列為常飲奶者，發現被訪者於6至12歲、13至18歲、19至30歲，以及受訪前10年，屬於常飲奶的人對比從不飲奶的人，患鼻咽癌的風險分別少26%、32%、32%、28%，即風險大致少三成。研究亦發現，在上述4個時段中每月平均飲多於12.5杯（約3.1公升）鮮奶或奶粉的人，對比不飲奶的人，患鼻咽癌的風險少45%。

曾觀察48地區 同見兩者關係

領導研究的港大公共衛生學院社會醫學講座教授林大慶稱，早於2015年，團隊的生態學研究已分析了全球48個地區的牛奶消費量和鼻咽癌發病率，觀察到飲牛奶和患鼻咽癌的負相關（negative correlation）；今次個人層面分析都發現同樣的負相關，認為結果可信。

機理未明 未建議飲奶防癌

飲奶為何可減鼻咽癌風險？麥智明引述早年其他基礎研究稱，奶含鈣、雌激素、維他命D或葉酸等，對細胞可能有保護作用，舉例維他命D是免疫系統重要成分，有指可減少癌病變風險和減低EB病毒重新激活。

麥智明強調，其學院未做飲奶和防癌的實驗室研究，兩者關係有待確認，若基於上述研究而對香港人或鼻咽癌患者提出具體飲食建議是不科學，希望下一步具體分析奶製品中哪種營養素發揮保護作用，「目前最希望是向從不飲奶的讀者說，飲少少奶其實無問題的信息」。林大慶亦強調，奶類是否可防癌有爭議，例如有人認為鮮奶飽和脂肪太多，飲太多可能帶來其他問題，是否建議飲奶屬言之尚早。

奶製品未見相同結果

至於香港人最愛的奶茶、雪糕、酸奶和芝士等奶製品，麥智明稱研究並沒發現這些食物與鼻咽癌相關，他指這類產品奶量不明且成分複雜，芝士和雪糕亦有大量脂肪，對身體帶來的壞影響或抵消奶的好處，相對之下鮮奶成分單純。林大慶估計，另可能是由於研究對象進食奶製品分量太少，「我們小時候哪有得食雪糕、酸奶？可能食用量太少，即使有保護作用都看不到」。至於近年流行的台式奶蓋縱有奶成分，麥說這類飲品高糖，多飲或增患癌和心血管病風險。

明報記者 朱韻斐