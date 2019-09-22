陌生媽媽無私贈骨髓 癌漢三口重生 稱手術非很痛 捐贈者：別因誤解阻救人

梓峯與妻及兩歲兒子兩年前過着幸福生活，2017年頭，他發現半邊面癱，起初只懷疑是麻痹症，後來經過檢查發現患上急性淋巴白血病，單靠化療無法根治，必須移植骨髓才有希望。梓峯是獨子，儘管身邊親友都願捐骨髓，檢驗卻無一脗合。梓峯太太形容當時自己崩潰，「原本一切都很美好，無預期會是一個這麼嚴重的病，頭家以後可以點？」

患病致面癱 睡覺合不上眼

由於梓峰確診時病情已拖延了一兩個月，癌細胞已進入中樞神經，令他面癱，睡覺時連眼睛也合不上，要靠別人放棉花掩着雙眼才能睡覺，加上化療副作用大，吃藥後他口都爛了。那時妻子每日進出醫院，把蘿蔔磨成糊狀，一口一口餵到丈夫嘴邊，內心苦苦盼着奇蹟出現。

夫登記12年未能配對 鼓勵捐

另一邊廂，同樣年紀的詠欣，其夫12年前已登記捐骨髓，但一直未配對到合適病者，有次她捐血時心血來潮，填了骨髓捐贈申請表，沒料一年內便接到電話，說有與她骨髓脗合者。她憶述，丈夫當時說自己等了12年都沒能配對，證明這是萬中無一的機會，鼓勵她捐贈。

坊間常有誤解，以為捐骨髓的傷口很大和很痛，詠欣說手術絕非那樣恐怖，她當時選擇全身麻醉，手術抽去她一公升骨髓血液，傷口就似兩個針孔一樣。醫生特地開了強力止痛藥，但她不需用到，一醒來後便有氣力馬上傳信息給家人。

癌漢舊同事登記 救了另一家

要尋找合適捐贈者機會相當低，由1991年至今年6月，累計有133,163人登記捐骨髓，同期成功配對及移植者只有1111人（見表）。根據香港紅十字會，尋求骨髓過程往往需數月甚至數年。詠欣笑說，她手術後也呼籲了不少朋友登記，「只是犧牲少少，想不到原來可以拯救到一個家庭」，希望大家不會因為誤解而阻礙自己救人的心。

根據國際慣例，捐贈者與受贈病人雙方都不會知道對方身分，昨日二人同樣攜眷出席骨髓捐贈者嘉許禮，首度「相認」。除了與救命恩人見面，梓峯在席間更與一個舊同事碰面，原來對當年為幫助梓峯而登記捐骨髓，最後雖然未幫到梓峯，但之後卻與另一病人配對成功。一個善念，幫到的往往比想像更多。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676