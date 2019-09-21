輪候公屋提前審查資格 房委會否決建議

房委會資助房屋小組主席黃遠輝稱，根據紀錄，過去5年平均有18%公屋申請，在詳細資格審查時被發現不符合申請資格，部分申請者沒有出席會面。他說，若引入額外定期查核機制，每年行政成本涉及逾500萬元，但實際上對公屋輪候時間完全沒影響，亦無助增加公屋供應，認為不符合成本效益，最終小組否決有關建議，短期內亦不會重啟討論。

另外，在目前政策下，現時居於公屋的公屋申請者，若全部家庭成員均現居於公屋，其申請會被凍結1年，但「高齡單身人士」、「共享頤年」及「天倫樂」3項長者優先配屋計劃則享有豁免。房屋會資助房屋小組昨決定取消有關豁免，屬於以上3類的申請者同樣需凍結輪候時間1年。黃遠輝稱，考慮到公屋資源非常緊絀，相信現時居於公屋的申請者，包括長者，情况已較輪候冊上其他申請者，包括劏房戶、板間房住戶為好，為了一視同仁，這3項長者的申請都會凍結輪候時間1年，有關建議即時生效，適用於所有新申請。