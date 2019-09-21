研究：WhatsApp輔導戒煙 成功率高六成

6個月後成功率8.1%

研究團隊於2017年6月至9月主動接觸及招募成年吸煙者，共1185人參加研究，當中591人被列為「干預組」，會獲為期3個月「WhatsApp聊天輔導」，並鼓勵使用及提供轉介至戒煙服務；594人則作「對照組」，沒WhatsApp輔導，只有一本戒煙小冊子。

港大醫學院護理學院副教授王文炳稱，輔導人員會先透過WhatsApp了解參加者吸煙情况、戒煙原因等，再提供個人化戒煙建議，並給予支持鼓勵及實用資訊，自我匯報已戒煙的參加者會於服務後3個月及6個月接受呼氣或口水測試，證明已戒煙。研究發現，於服務後3個月及6個月，干預組的戒煙率為7.6%及8.1%，對照組則為4.0%及5.1%，即「干預組」戒煙率比「對照組」分別高九成及六成。

在「干預組」中，曾用WhatsApp與輔導員傾談及戒煙服務者，亦比只使用戒煙服務的戒煙率高約14%。王文炳說，WhatsApp的實時性，加上短訊形式方便未能在工作時以電話聯絡的行業求助，上班煙癮起時就可傳短訊。

20年煙齡煙民：煙癮起即找輔導員

從事零售業的鄭先生（40歲）煙齡逾20年，曾用戒煙糖或戒煙貼，甚至嘗試每日減少吸煙次數等方法，但都未能成功戒煙。他兩年前參與研究時成功戒煙，他說過去煙癮起時難找人傾談，但WhatsApp戒煙輔導員能適時給予鼓勵及支持，亦提供適當建議。他曾在工作時感壓力，突然想吸煙，立即透過WhatsApp求助，並跟隨輔導員指示深呼吸放鬆後，就忘了吸煙一事。戒煙後鄭先生身體變好，熱愛騎單車的他，過去逾一小時才能騎完的路，現約半小時就能完成。