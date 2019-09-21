石禮謙斥引收地條例是「打地產商」

稱政府欲令人感「做緊嘢」

石禮謙在新城電台節目上稱，《條例》涉及程序繁複，包括城規會需作諮詢、政府同意、要符合公眾利益等。他認為政府有責任確保地產市場有足夠住宅供應，令地產市道配合港人住屋需要，而非「只是幫助市民買樓」，又說運輸及房屋局長陳帆應辭職。他說，作為建制派理應要支持政府，但前提是政府決定必須合情、合理及合法，否則只會重蹈修訂《逃犯條例》覆轍。

工聯會昨與發展局長黃偉綸會面，會後議員麥美娟稱，在會上建議政府更積極引用《條例》收回棕地及荒廢農地用作興建公營房屋，並建議引入「土地閒置稅」， 以解決土地囤積問題。她引述黃偉綸稱對引用《條例》反應正面。

尹兆堅質疑官商「合謀搵食」

民主黨尹兆堅質疑，從地產建設商會不反對《條例》，反映政府與發展商只是「做場大戲」，名義上收回發展商土地建屋，實際上以此作幌子「合謀搵食」。他估計四大發展商實際坐擁2000公頃土儲，發展商可先交出不同區域約10多公頃土地，讓政府發展公營房屋，政府發展需同時提供社區基建及配套，發展商之後再藉機將其擁有的周邊土地「鬆綁」，提出公私營合作發展，令這些原沒發展潛力或一定遭城規會否決的荒廢農地，搖身一變成為「住宅」地皮，形容是「放長線釣大魚」。

本土研究社成員陳劍青關注政府引用《條例》收地時是否有公平考量，最終可能會「選擇性收地」，不敢向既得利益者、甚至近年加入囤地的中資財團收地。

另外，民建聯9月初以電話成功訪問511名市民，了解他們對支援租戶措施的看法，結果顯示近68%受訪者傾向支持「重推租務管制」，近75%支持租金扣稅，近86%支持「訂立書面租約」。