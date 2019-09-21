擾立會國歌法會議 律政司引特權條例 控3眾志成員

傳票稱3人涉嫌違反按《立法會（權力及特權）條例》發出的行政指令。根據特權條例第8(3)條，主席可不時發出他認為必要或適宜的行政指令，以規限非議員或非立法會人員進入會議廳及會議廳範圍內，並規限上述的人在範圍內的行為；若違反相關行政指令，可處罰款2000元及監禁3個月。另外，條例第26條列明「除經律政司司長同意外，否則不得就本條例所訂的任何罪行提出檢控」。

眾志副主席批國慶前製白色恐怖

事發於今年3月，香港眾志成員鄭家朗、吳嘉兒及何秀儀在會議中，手持標語及播放國歌試圖衝往官員席及主席台，被保安阻止，及後被委員會主席廖長江下令逐出會議廳，其間一名保安員被撞倒，由救護車送院檢驗。鄭家朗形容事隔近半年，對律政司提控「感到突然」，批評是港府在國慶前製造「白色恐怖」、令市民噤聲的手段。

翻查資料，今次並非律政司引用特權條例提出檢控。2014年，西貢區議員方國珊與兩名助理到立法會旁聽工務小組會議，反對擴建將軍澳堆填區，先後展示標語及喧嘩，令會議中斷，3人於翌年被裁定違反立法會發出行政指令及阻礙立法會人員執勤等3罪，各被罰款2000元。