人大前常委曾憲梓梅州病逝 享年85 生前常炮轟民主派

曾稱冀有生之年見普選

特首林鄭月娥昨發稿，對曾憲梓逝世表示深切哀悼，讚揚曾憲梓致力貢獻國家，全力支持內地改革開放，多年來熱心服務社會，又為香港平穩過渡作出重要貢獻。

曾憲梓1934年生於廣東梅縣，1968年移居香港創立領帶品牌金利來。他在1991年補選為港區全國人大代表，3年後獲增選為全國人大常委，至2008年卸任。他1997年獲特區政府頒授大紫荊勳章。

創辦金利來 兩度換腎

曾憲梓去年因健康問題退任金利來集團主席，將業務交予孻仔曾智明。曾智明的前妻是歌手黎瑞恩。

政治上，曾憲梓一向敢言，經常炮轟民主派，曾批評已故支聯會主席司徒華、民主黨創黨主席李柱銘等不愛國。2016年旺角大衝突後，曾憲梓稱對暴徒要以嚴厲的法律制裁，呼籲年輕人多認識國家。

曾憲梓多年來受腎病困擾，1998年因腎衰竭在中山醫院換腎，時任國家領導人李鵬、胡錦濤等要求廣東省政府全力救治，結果他經歷兩次換腎，手術成功。

立法會前議員楊耀忠與曾憲梓曾於同時期當港區人大代表，他說曾憲梓最近一段時間身體不太好，但生命意志非常強。他讚揚曾憲梓是旗幟鮮明、非常愛國的企業家，令人尊敬，憶述對方經常唱《沒有共產黨就沒有新中國》，是因為感恩共產黨資助他完成大學學業，所以當他有錢就幫助國家，捐助教育、體育和航天等。

楊耀忠又說，曾憲梓一直有參加回歸的籌備工作，曾就很多國家重大決定給予很多意見，對香港回歸平穩過渡、制訂《基本法》做了很多工作。

助籌備回歸 常捐助國家

港區政協前常委陳永棋說，曾憲梓工作用心，為人敢言，曾說很多愛國言論。