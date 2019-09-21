人大前常委曾憲梓梅州病逝 享年85 生前常炮轟民主派

【明報專訊】全國人大前常委、金利來集團創辦人曾憲梓昨午4時28分在家鄉廣東梅州病逝，享年85歲。多名曾與曾憲梓共事的港區全國人大前代表讚揚他愛國敢言；金利來集團發訃告形容曾氏是「香港著名企業家、偉大的愛國者」，永遠懷念。曾憲梓經常在公開場合唱《沒有共產黨就沒有新中國》，曾說希望有生之年能看到香港普選。2015年談及政改時，他批評泛民不要以為自己很大「想點就點」，稱中央是高層、泛民是低層，泛民無資格與中央談判。
曾稱冀有生之年見普選
特首林鄭月娥昨發稿，對曾憲梓逝世表示深切哀悼，讚揚曾憲梓致力貢獻國家，全力支持內地改革開放，多年來熱心服務社會，又為香港平穩過渡作出重要貢獻。
曾憲梓1934年生於廣東梅縣，1968年移居香港創立領帶品牌金利來。他在1991年補選為港區全國人大代表，3年後獲增選為全國人大常委，至2008年卸任。他1997年獲特區政府頒授大紫荊勳章。
創辦金利來 兩度換腎
曾憲梓去年因健康問題退任金利來集團主席，將業務交予孻仔曾智明。曾智明的前妻是歌手黎瑞恩。
政治上，曾憲梓一向敢言，經常炮轟民主派，曾批評已故支聯會主席司徒華、民主黨創黨主席李柱銘等不愛國。2016年旺角大衝突後，曾憲梓稱對暴徒要以嚴厲的法律制裁，呼籲年輕人多認識國家。
曾憲梓多年來受腎病困擾，1998年因腎衰竭在中山醫院換腎，時任國家領導人李鵬、胡錦濤等要求廣東省政府全力救治，結果他經歷兩次換腎，手術成功。
立法會前議員楊耀忠與曾憲梓曾於同時期當港區人大代表，他說曾憲梓最近一段時間身體不太好，但生命意志非常強。他讚揚曾憲梓是旗幟鮮明、非常愛國的企業家，令人尊敬，憶述對方經常唱《沒有共產黨就沒有新中國》，是因為感恩共產黨資助他完成大學學業，所以當他有錢就幫助國家，捐助教育、體育和航天等。
楊耀忠又說，曾憲梓一直有參加回歸的籌備工作，曾就很多國家重大決定給予很多意見，對香港回歸平穩過渡、制訂《基本法》做了很多工作。
助籌備回歸 常捐助國家
港區政協前常委陳永棋說，曾憲梓工作用心，為人敢言，曾說很多愛國言論。