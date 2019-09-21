外遊找替身騙假紙 瑪嘉烈護士判社服令

被告何凱敏（26歲）被控一項串謀詐騙，控罪指她於2018年6月5至11日與不知名者串謀詐騙醫管局。被告安排另一人於6月6及8日分別到青衣兩間卓健醫療中心求醫，以獲取被告翌日的病假證明書，被告將兩張證明書交予上司，並獲批病假津貼申報，涉款2515元。

現接受醫局護士局聆訊

法庭早前索取被告的社會服務令報告，被告同意內容。辯方求情時呈上被告胞姊醫療紀錄，顯示其姊患腦癌，望法庭判以最低時數的社會服務令，讓被告陪伴家人。辯方另在庭上透露，被告現接受醫管局及香港護士管理局聆訊。裁判官下令被告接受80小時社會服務令，另須賠償涉案病假津貼金額予醫管局。

案情指出，被告於6月5至9日申請4日病假，並於11日上班時向上司呈交3張病假證明書，惟上司從同事口中得悉被告病假期間身處泰國，追問下被告承認曾安排「替身」求診，上司遂報警。

翻查紀錄，被告於6月4日離境，11日回港。涉事診所亦表示，覆診病人毋須出示身分證亦能到診。

【案件編號：WKCC3057/19】