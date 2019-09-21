供鳳姐被捕予警「交差」 馬伕囚20月

承認依靠他人賣淫維生及兩項妨礙司法公正罪的首被告章逸星（34歲），昨在東區裁判法院接受判刑。錢官稱首被告主導賣淫活動，又主動向警方「通風報信」，公然濫用執法程序，令掃蕩行動功效全失。

不夠證據告涉案警 官驚訝

錢官判刑後問控方，廉署會否起訴涉案兩名警員，控方稱目前無足夠證據，又指關於首被告的口供是否可信、能否辨認警員身分，當中或有問題，故現階段不會調查。錢官聞訊表示「很驚訝」。

次被告陳肇其早前不承認兩項串謀妨礙司法公正罪，獲准繼續保釋。控方案情指出，廉署2017年12月到灣仔富士大廈「放蛇」，並付鈔予兩名妓女；翌日在首被告章逸星身上搜出鈔票，他承認從妓女肉金中抽佣。首被告亦向廉署披露一名警員2016年5月因「掃黃」不果，要求他交出妓女被捕。該警員其後在「掃黃」前通知首被告，他就和次被告等人協調，交出4至5名持雙程證的內地妓女，供警方拘捕。

【案件編號：ESCC1490/19】