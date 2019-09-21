何文田站隧道沉降超標 發展項目停工

10多日沉9毫米

翻查港鐵文件，9月1日公布的最新沉降幅度中，該項目沉降了12毫米，比屋宇署昨日公布的21毫米少，即10多日內沉降多9毫米。港鐵指出，鐵路保護組於前日凌晨的恆常監察中，檢測到設於何文田站行人隧道的監測點沉降幅度，首次超20毫米停工指標，已隨即要求發展商暫停地基工程。

屋宇署、機電工程署及港鐵已派員視察有關隧道，確認其結構安全，並沒有影響鐵路運作安全。屋宇署及港鐵已要求負責該發展項目的註冊建築專業人士制訂緩解措施，並採取減少對鐵路設施影響的施工方法。屋宇署指出，會嚴格審批發展項目的修訂圖則及復工要求。

港鐵表示，只會在確定鐵路設施和營運安全不會受影響的情况下，才會同意發展商恢復相關工程。

港鐵指出，該物業發展項目於2017年中展開，而相關地基工程則於2018年初開展。翻查報道，項目現由高銀金融主席潘蘇通全資持有及發展，將興建5幢24至25層高的住宅大廈，預計2022年建成。