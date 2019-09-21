N無津貼擬重推 金額料增一成

惠10.5萬戶 最快下年中可申

據了解，扶貧委員會轄下關愛基金專責小組下周五（27日）下午將開會討論，其後建議需提交扶貧委員會大會通過。

「N無人士」泛指無物業、無入住公屋、無領取綜援的低收入者，不少屬在職貧窮戶或劏房戶。政府分別於2013、2015及2016年先後發放一次過「N無津貼」，最初發放原因是配合財政預算案的公屋免租措施，讓非公屋的低收入住戶亦可受惠。

關愛基金2017年再沒發放「N無津貼」，引發社會爭議。政府上月宣布7項紓民困措施，其中包括邀請關愛基金考慮發放「N無津貼」。消息稱，政府暫無意將「N無津貼」恆常化，擬再透過關愛基金推出一次過「N無津貼」，初步建議按照通脹率制定津貼金額，增幅較2016年高一成，如1人住戶可獲4400元，較2016年4000元多出400元（見表）。在建議申請資格租金限額的部分，維持租金上限為申請住戶入息限額一半，但不設下限，一人住戶租金限額為7163元。

消息指出，初步預計約10.5萬住戶受惠於「N無津貼」，總津貼額約10億元，料最快明年7月起分階段接受申請，申請期至2021年3月結束。

社協歡迎 盼恒常化

本身是扶貧委員會委員、關愛基金專責小組成員的社區組織協會幹事施麗珊表示，相信本港未來將面對經濟不景及失業等問題，歡迎政府重推「N無津貼」，但她認為目前基層貧窮情况嚴重，住屋問題未有解決，冀政府考慮將津貼恆常化，長遠協助基層。