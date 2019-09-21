N無津貼擬重推 金額料增一成

【明報專訊】財政司長陳茂波上月宣布7項紓民困措施，包括邀請關愛基金考慮向非公屋住戶及無領取綜援的低收入家庭提供一次過生活津貼（俗稱「N無津貼」）。消息稱，政府擬透過關愛基金重推「N無津貼」，建議按通脹率制定新津貼金額，增幅較2016年水平增加10%，料約10.5萬住戶受惠。
惠10.5萬戶 最快下年中可申
據了解，扶貧委員會轄下關愛基金專責小組下周五（27日）下午將開會討論，其後建議需提交扶貧委員會大會通過。
「N無人士」泛指無物業、無入住公屋、無領取綜援的低收入者，不少屬在職貧窮戶或劏房戶。政府分別於2013、2015及2016年先後發放一次過「N無津貼」，最初發放原因是配合財政預算案的公屋免租措施，讓非公屋的低收入住戶亦可受惠。
關愛基金2017年再沒發放「N無津貼」，引發社會爭議。政府上月宣布7項紓民困措施，其中包括邀請關愛基金考慮發放「N無津貼」。消息稱，政府暫無意將「N無津貼」恆常化，擬再透過關愛基金推出一次過「N無津貼」，初步建議按照通脹率制定津貼金額，增幅較2016年高一成，如1人住戶可獲4400元，較2016年4000元多出400元（見表）。在建議申請資格租金限額的部分，維持租金上限為申請住戶入息限額一半，但不設下限，一人住戶租金限額為7163元。
消息指出，初步預計約10.5萬住戶受惠於「N無津貼」，總津貼額約10億元，料最快明年7月起分階段接受申請，申請期至2021年3月結束。
社協歡迎 盼恒常化
本身是扶貧委員會委員、關愛基金專責小組成員的社區組織協會幹事施麗珊表示，相信本港未來將面對經濟不景及失業等問題，歡迎政府重推「N無津貼」，但她認為目前基層貧窮情况嚴重，住屋問題未有解決，冀政府考慮將津貼恆常化，長遠協助基層。