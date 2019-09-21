否認為保議席 欲法庭頒補選準則 區諾軒上訴：行政失誤褫奪選民意願

上訴人為區諾軒，被告分別為選舉呈請人周庭及時任港島區選舉主任鄧如欣。政府發言人表示，政府不會就周庭選舉呈請案提出上訴，由於有關法律程序仍在進行，政府不宜評論。律政司回覆本報查詢稱，已接獲區諾軒關於申請上訴許可的動議通知書，但無表明有接獲周庭的上訴，意味周庭不會提出上訴。

區諾軒在申請終院上訴許可的動議通知書指出，去年1月有謠言稱周庭將被取消資格，周庭宣布一旦提名無效，區諾軒就以「Plan B」替她出選。區認為，選民清楚知道周庭或「Plan B」區諾軒均能代表他們，若法庭裁定「Plan B」議席無效，將剝奪選民的代表。

指選民知是Plan B 盼毋須補選

他引用終院在2012年莫乃光訴譚偉豪案判辭指出，清廉的選舉取決於其真誠、開放、誠實和公平；《立法會條例》亦指法庭需確保勝選及被宣布當選者，真實代表選民意願。現取消「Plan B」的議席將剝奪選民意願，法庭應行使酌情權，宣布毋須補選。

范國威仍商上訴否

至於新東補選選舉呈請案中，被裁定非「妥為當選」的新民主同盟范國威表示仍與律師商討會否上訴。他說上訴期限為10月4日，相信區諾軒的上訴申請有參考作用。被裁定得直的劉頴匡則稱會尊重范國威的上訴權，但呼籲泛民議員考慮香港政治制度，從捍衛民主的方向上訴。

根據《立法會條例》第72（1）條，若法庭裁定任何人非妥為當選，該人即不再是議員，其議席由原訟法庭頒下書面判決日期起即出缺，但在上訴期限即14個工作天內，判決會暫緩執行。該條例亦指明，若該人提出上訴，則繼續為議員。區諾軒昨日上訴，其間可保留議席。

【案件編號：FAMV307/19】