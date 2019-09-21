葵青康健中心下周三啟用 料年服務5.5萬人次

集體課程護理社工諮詢免費

食物及衛生局基層醫療健康辦事處長蔡宇思昨介紹，本月25日起葵青居民可攜住址證明到康健中心，登記成終身會員，接受初步身體評估，如有需要會轉介至網絡醫生以資助價診斷，亦可能推薦參加中心活動，如體重管理課程。除部分專職醫療一對一服務，中心其他集體課程以至護理、藥劑師和社工諮詢服務全部免費。

接收瑪嘉烈中風髖骨折心塞病人

此外，中心會接收瑪嘉烈醫院轉介的中風、髖骨骨折、心肌梗塞病人，接受物理治療、言語治療、職業治療等，蔡宇思期望可改善病人健康以減少重複入院率。食衛局長陳肇始預期，中心可協助分流復康病人，減輕公立醫院壓力。蔡預計，中心每年第一層疾病預防服務包括健康推廣、諮詢和健康評估等，會服務達2萬人次；慢性疾病管理和社區復康服務人次則為3.5萬。

設家居模擬區兒童區 明年開5附屬中心

康健中心面積1.5萬呎，有量血壓站、診症室及舉行瑜伽、舞蹈班等活動室，亦有康復及適健區設健康器材助病患作康復治療、家居環境模擬區教家居安全、兒童遊戲區託兒等。康健中心亦將於葵涌東北、葵涌中南、葵涌西、青衣東北、青衣西南設5個附屬中心，料於2020年啟用，屆時附屬中心亦會提供健康評估和健康小組活動。

中心核心團隊包括6名護士、3名社工、1名物理治療師、1名職業治療師、1名藥劑師和1名營養師。網絡醫生方面，截至上周有25名西醫及31名中醫。

陳肇始指出，由食衛局領導，學者、專家、帳目管理人員組成的管治委員會監察中心的運作和財政，政府亦已委託中大做評估研究，檢視中心未來3年的服務質量、效率、成本效益等，以籌劃未來各區康健中心服務。